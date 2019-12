ANRE vrea să majoreze tarifele de distribuție a energiei electrice din 2020

Tarifele de distribuţie a energiei electrice, care reprezintă aproximativ 30% din factura finală, ar putea creşte în toată ţara cu până la 7,5%, de la 1 ianuarie 2020, potrivit unor proiecte de ordin iniţiate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE).

Cea mai mare scumpire, de 7,5%, este alocată distribuţiei din Oltenia, unde noul tarif va fi 122,92 lei pe MWh, pentru distribuţia de electricitate în reţeaua de joasă tensiune. E-Distribuţie Banat va avea un tarif de 109,54 lei pe MWh, în creştere cu 1,9%. Delgaz Grid (Moldova) a primit o majorare de 3,9%, până la 132,24 lei pe MWh, iar E-Distribuţie Dobrogea, de 6,1%, până la 134,02 lei pe MWh.

Tariful de distribuţie pentru Electrica Transilvania Sud a crescut cu 1,6%, ajungând la 106,52 lei pe MWh, cel pentru Electrica Transilvania Nord, cu 3%, până la 106,5 lei pe MWh, iar pentru Electrica Muntenia Nord, cu 5,4% mai mult, până la 126,05 lei pe MWh.

E-Distribuţie Muntenia va avea un tarif de 115,67 lei pe MWh, cu 3,2% în plus. "În conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Metodologie, rentabilitatea prognozată pentru perioada a IV-a de reglementare a fost calculată având în vedere rata reglementată a rentabilităţii (RRR) de 5,66% pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 28 martie 2019, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 168/2018, şi rata rentabilităţii de 6,9% pentru perioada 29 martie 2019 - 31 decembrie 2023, conform prevederilor art. 79 alin. (8) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare", se arată în nota de fundamentare.

Rata rentabilităţii de 6,9% pentru companiile de distribuţie a energiei a fost stabilită prin OUG 19/2019, care modifică OUG 114/2018, şi a intrat în vigoare la 1 aprilie 2019. Până atunci, rata de rentabilitate era de 5,6%.

"În discuţiile pe care le-am avut rata de rentabilitate a capitalului investit în acest an a scăzut dramatic, de la 7 şi ceva (7,7% - n.r.) la 5,6 printr-o decizie a ANRE şi pentru că toată lumea ne-a cerut ca această rată să nu scadă aşa de dramatic şi să rămână totuşi la o valoare rezonabilă, valoarea pe care am discutat-o şi am agreat-o împreună, am trecut în lege valoarea de 6,9 (% - n.r.). Rata aceasta nu reprezintă altceva decât investiţiile pe care le recunoaştem în costuri distribuitorilor", spunea pe 29 martie, ministrul Energiei, Anton Anton.