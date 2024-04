Apare o nouă inteligență artificială revoluționară care dă viață pozelor. Mortii vor putea vorbi cu cei vii!

Microsoft creează o inteligență artificială care dă viață pozelor. Gigantul tech dezvăluie VASA-1, un instrument care transformă o fotografie și o voce într-un videoclip realist.

Cercetătorii Microsoft au dezvoltat o tehnologie de inteligență artificială (AI) care va transforma o fotografie și o voce într-un videoclip ultra-realist al unei „fațe care vorbește", potrivit unui document publicat de gigantul IT, citate de Le Figaro. Nu numai cei vii vor putea fi astfel reconstituiti in imagini in miscare, dar si cei morti, care Țvor reveni la viata" si vor vorbi doar pornind de la o fotografie.

Denumit VASA-1, programul preia o fotografie simplă și un fișier audio și le convertește într-un videoclip în care fața se animă și vorbește într-un mod realist. În exemplele postate online mișcarea buzelor este sincronizată, trăsăturile feței convingătoare, iar mișcările capului, puțin sacadate, dar impresionante.

„Obiectivul nu este de a crea conținut menit să inducă în eroare sau să înșele", precizează compania, dar recunoaște că, la fel ca „alte tehnici de generare de conținut, acesta ar putea fi folosit în mod necorespunzător pentru a uzurpa identitatea unei ființe umane".

Creșterea rapidă a IA generativă, care face posibilă producerea cu ușurință a tot felul de conținut (texte, imagini, sunete etc.) de o calitate uluitoare, ridică multe preocupări, în special în ceea ce privește exploatarea în scopuri de fraudă și dezinformare.

„Ne opunem oricărui comportament care vizează crearea de conținut înșelător sau dăunător de la oameni reali", asigură Microsoft. Cercetătorii Google au creat, de asemenea, un model AI, Vlogger, care poate genera videoclipuri realiste.