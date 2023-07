Apare o nouă pistă în ancheta morții celebrului rapper 2Pac la 27 de ani distanță

Poliţia din Nevada a confirmat că a pus în executare un mandat de percheziţie, în această săptămână, în legătură cu dosarul încă nesoluţionat al uciderii rapperului Tupac Shakur cunoscut sub numele de scenă 2Pac.

Anchetatorii au făcut percheziţii într-o casă din Henderson, o suburbie a oraşului Las Vegas, unde Shakur a fost împuşcat mortal în septembrie 1996. Poliţia metropolitană din Las Vegas nu a oferit mai multe detalii privind percheziţia, invocând faptul că ancheta privind uciderea acestuia este în desfăşurare. Shakur avea 25 de ani când a fost ucis.

Nu au fost făcute arestări şi nu sunt suspecţi care să se afle în custodia poliţiştilor. Locuinţa care a fost percheziţionată se află la mai puţin de 32 de kilometri de Las Vegas Strip, unde Shakur a fost împuşcat dintr-o maşină în mişcare. "Departamentul Poliţiei Metropolitane din Las Vegas poate confirma că a fost executat un mandat de percheziţie în Henderson, Nevada, în 17 iulie 2023, ca parte a investigaţiei în cazul de omor al lui Tupac Shakur", se arată într-o declaraţie a Poliţiei din Las Vegas. "Nu avem alte comentarii la acest moment", adaugă sursa citată.

Locotenentul Jason Johansson de la Poliţia din Las Vegas a declarat pentru publicaţia Las Vegas Review Journal că anchetatorii lucrează din nou la dosarul nesoluţionat. "Este un caz care a rămas nesoluţionat şi să sperăm că într-o zi vom putea schimba asta", a declarat el. Shakur, al cărui nume de scena era scris 2Pac, a lansat albumul de debut în 1991 şi s-a bucurat de succes în topuri cu hituri precum California Love, All Eyez on Me, Changes şi I Ain't Mad at Cha. El a murit în 13 septembrie 1996, la o săptămână după ce a fost împuşcat de patru ori în maşina sa, în timp ce aştepta la semafor. Shakur, care a vândut peste 75 de milioane de înregistrări în întreaga lume, a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame în 2017.