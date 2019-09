Apple a lansat iPhone 11. Fanii companiei nu sunt entuziasmati

În cadrul unui eveniment organizat la Steve Jobs Theater, sala de conferinţe a noului sediu al companiei, Apple a prezentat trei noi modele de iPhone. iPhone 11, 11 Pro şi 11 Pro Max au în cea mai mare parte acelaşi design pe care Apple l-a folosit în ultimii doi ani şi reprezintă un upgrade minor la versiunile lansate în 2018.

Cel mai ieftin dintre cele trei şi singurul cu ecran LCD, iPhone 11, va costa începând de la 699 dolari. iPhone 11 Pro şi iPhone 11 Pro Max, modelele cu ecran OLED, au preţuri care încep de la 999 dolari, respectiv 1.099 dolari. Cele trei modele vor fi disponibile în 6 variante coloristice începând din 20 septembrie.

Cu unele excepţii, printre care ecranul, camera foto şi bateria, cele trei modele împărtăşesc aceleaşi caracteristici tehnice.

iPhone 11 are un ecran LCD de 6,1 inch. iPhone 11 Pro şi iPhone 11 Pro Max au ecrane OLED de 5,8 inch respectiv 6,5 inch (consum energetic cu 15% mai eficient decât la modelele de anul trecut). Toate cele trei noi iPhone-uri se bazează pe noul chipset A13 Bionic.

iPhone 11 are 4GB memorie RAM, iar celelalte două modele au 6GB RAM.

iPhone 11 va avea trei versiuni: 64/256/512 GB spaţiu de stocare. În cazul modelelor Pro opţiunile în ceea ce priveşte stocarea sunt 128/256/512 GB.

Cel mai ieftin model are un sistem foto compus din două camere de 12MP (dintre care una ultrawide), în vreme ce pe iPhone 11 Pro şi iPhone 11 Pro Max au fost montate trei camere foto.

Noul sistem foto de pe iPhone 11 poate face zoom optic 2X. Sistemul de autentificare prin scanare facială FaceID a fost îmbunătăţit şi este disponibil pe toate cele trei dispozitive. Acesta are un senzor care funcţionează într-un unghi mai larg, permiţând deblocarea telefonului şi din alte poziţii decât strict din faţa utilizatorului. iPhone 11 Pro Max are cea mai mare baterie, cu o capacitate de 3,500 mAh (autonomie mai mare cu 5 ore decât modelul de anul trecut). iPhone 11 Pro găzduieşte o baterie de 3.190 mAh (4 ore în plus la autonomie), iar iPhone 11 are o baterie de 3.110 mAh (autonomie mai mare cu o oră decât iPhone XR).