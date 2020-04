Apple lansează iPhone SE la 399 dolari. Ce specificatii tehnice are noul model

​Apple a lansat iPhone SE, un smartphone mai ieftin şi mai mic. Prețurile încep de la 399 dolari, sub preţurile cu care şi-a obişnuit compania americană publicul, o strategie venită pe fondul crizei create de noul coronavirus.

IPhone SE, va fi disponibil pentru precomandă începând de vineri 17 aprilie, potrivit Apple.com, în trei culori: negru, alb şi roşu. Vor fi disponibilie variante de 64GB, 128GB şi 256GB.

Ecranul are o diagonală de 4,7 inci, Retina HD. De asemenea noul iPhone revine la butonul de home şi va avea o singură cameră pe spate de 12-megapixeli şi video 4K (pană la 60fps). Noul smartphone va avea printre funcţionalităţi Touch ID şi Secure Enclave - deblocarea cu ajutorul apmrentei, Dark Mode, Look Around şi vine cu sistem de operare iOS 13.