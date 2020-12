Argentina adopta o lege privind impozitarea extraordinara a marilor averi pentru a finanta masuri pe durata pandemiei

Senatul argentinian a votat vineri, dupa Camera Deputatilor, o lege care instituie un impozit extraordinar asupra marilor averi care afecteaza circa 12.000 de persoane, in scopul combaterii epidemiei de coronavirus si a ajutorarii micilor intreprinderi defavorizate, relateaza AFP.

Acest impozit aparat de majoritatea care il sustine pe presedintele Alberto Fernandez ar trebui sa aduca la buget circa trei miliarde de dolari. "Nimeni nu va trebui sa vanda masini sau pamanturi", a dat asigurari directoarea autoritatii fiscale argentiniene, Mercedes Marco del Pont, intr-o tara in care bogatia este detinuta in primul rand de marii producatori agricoli.

Impozitul nu va afecta decat aproape 12.000 de contribuabili, detinatorii unor lichiditati superioare de 25 de ori acestei taxe, potrivit sursei citate. Noul impozit a fost totusi criticat dur de opozitia liberala din miscarea "Juntos por el Cambio" a fostului presedinte Mauricio Macri, care il considera o "confiscare".

Circa 40,9% din cele 44 de milioane de argentinieni traiesc sub pragul saraciei, rata somajului depasind 10%, in timp ce economia se afla in recesiune din 2018. Produsul Interne Brut (PIB) ar urma sa scada cu 11% in acest an, potrivit Bancii centrale, in special din cauza epidemiei care s-a soldat cu peste 39.000 de morti si 1,5 milioane de persoane contaminate.

Circa 20% din incasarile provenite din acest impozit vor merge cu titlu de ajutor la sistemul de sanatate, 20% ca ajutor pentru IMM-uri, 15% la ajutoare sociale, 20% vor finanta burse pentru studenti si 25% intreprinderile din sectorul gazelor naturale.

Cea mai importanta asociatie patronala din Argentina, Asociatia argentiniana a antreprenorilor (AEA), a criticat masura care, sustine ea, "afecteaza proprietatea privata, loveste investitiile, productia si angajarile si provoaca o mare descurajare". Presedintele puternicei Societatii rurale argentiniene, care ii reprezinta pe producatorii agricoli, a spus ca se teme ca aceasta taxa "extraordinara" sa nu devina permanenta.

"Se doreste prezentarea acestui impozit ca o contributie a celor mai bogati, dar stim ce se intampla cu aceste taxe unice, ele sunt aici pentru totdeauna", a declarat el. Insa din punctul de vedere a lui Hernan Letcher, directorul Centrului de studii economice (CEPA), aceasta taxa nu are nimic specific Argentinei, cand "cel putin 11 tari din Europa si America latina" incearca sa reduca inegalitatile prin impozitare.