Ascensiunea "militarizată" a Aspen Institute - Geoană pune mâna pe Sănătate: Ciucă a făcut-o secretar de stat pe Adriana Pistol de la INSP!

Adriana Pistol a fost numită, joi, în funcţia de secretar de stat în Ministerul Sănătăţii. Premierul militar, generalul Nicolae Ciucă a mai numit şi alţi secretari de stat. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Adriana Pistol este şefa Centrului Naţional pentru Supravegherea şi Controlul Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi a prezentat, în cursul zilei de miercuri, împreună cu ministrul Alexandru Rafila planul pentru pregătirea celui de-al cincilea val al pandemiei.

Reamintim ca si Adriana Pistol si Alexandru Rafila sunt membri ai Aspen Institute Romania, filiala a Aspen Institute din SUA, o "pepineră" mondială de "cadre" care sunt propulsate in pozitii cheie de conducere in guvernele din mai multe state. Aspen Institute Romania e condus de Mircea Geoana, care e si secretar general adjunct al NATO si viitor candidat la presedintia Romaniei in 2024. Premierul Ciucă a fost numit la cerinta expresa a Pentagonului, "patronul" de facto al NATO, ca atare Sanatatea românească e practic militarizata, mai mult si seful campaniei de vaccinare e colonelul Valeriu Gheorghiță. Si "Comandantul Acțiunii" Raed Arafat se invarte in sfera Aspen prin mai multe legaturi prezentate in articole anterioare.

Despre cum a monopolizat filiera Aspen Institute pandemia din Romania, Ziuanews a relatat pe larg AICI. Legatura Adrianei Pistol cu Aspn Institute AICI, iar a lui Alexandru Rafila AICI.