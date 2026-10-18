Atac masiv al Ucrainei asupra orașului natal al lui Vladimir Putin: Terminal petrolier în flăcări, un centru de date și un pod lovite de drone
Postat la: 18.10.2026 |
Un atac de amploare cu drone ucrainene a vizat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, mai multe obiective din Sankt Petersburg, orașul în care s-a născut Vladimir Putin. Un terminal petrolier, un centru de date al unei importante rețele sociale rusești și un pod s-au numărat printre țintele raportate. Autoritățile ruse susțin că au interceptat 127 de drone, în timp ce imagini apărute pe internet surprind incendii și explozii puternice.
Operațiunea desfășurată de Ucraina a vizat infrastructura petrolieră și digitală din Sankt Petersburg, potrivit informațiilor transmise de presa de stat rusă și preluate de publicația The Kyiv Independent.
Printre obiectivele atacate se află Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg și un centru de date al companiei VKontakte, care administrează una dintre cele mai utilizate rețele sociale din Rusia.
Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au doborât 127 de aparate fără pilot. Fragmentele uneia dintre drone au provocat avarii la patru autoturisme aflate într-o parcare, iar în regiune au fost semnalate mai multe incendii.
The Kyiv Independent precizează că nu a reușit să confirme independent obiectivele lovite și dimensiunea distrugerilor.
Explozii puternice în Sankt Petersburg. Imagini cu terminalul petrolier cuprins de flăcări
Potrivit canalelor ucrainene de monitorizare Exilenova+ și Supernova+, atacul, descris drept „masiv", a început în jurul orei locale 2:50.
Înregistrările realizate de locuitorii orașului surprind aparate de zbor care par să fie drone ucrainene, în timp ce apărarea antiaeriană rusă încearcă să le intercepteze.
Mai multe explozii au fost observate pe cerul orașului, situat la aproximativ 856 de kilometri nord de frontiera cu Ucraina.
Alte imagini distribuite în mediul online par să surprindă momentul în care o dronă lovește un pod rutier cu opt benzi.
Totodată, numeroase videoclipuri arată flăcări în zona Terminalului Petrolier din Sankt Petersburg, unul dintre obiectivele importante ale infrastructurii energetice rusești.
Unul dintre marile terminale petroliere ale Rusiei, printre țintele atacului
Instalația vizată se află în portul Sankt Petersburg și reprezintă unul dintre principalele puncte de depozitare și export al combustibililor din Rusia.
Prin acest terminal sunt recepționate și expediate produse petroliere transportate pe căi navigabile, pe calea ferată și pe șosele.
Volumul anual de produse petroliere tranzitate prin instalație este estimat la 12,5 milioane de tone.
Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime din Rusia și locul natal al președintelui Vladimir Putin, a mai fost vizat de operațiuni ucrainene pe parcursul războiului.
Centrul de date al VKontakte, lovit în seria atacurilor asupra infrastructurii digitale
Printre obiectivele vizate în timpul operațiunii se numără și un centru de date aparținând companiei VKontakte, cunoscută și sub denumirea VK.
Atacul are loc după o serie de operațiuni ucrainene îndreptate împotriva infrastructurii de internet a Rusiei.
În ultimele săptămâni, forțele Kievului au atacat mai multe centre de date ale companiei Yandex.
Aceste acțiuni vin după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis că țara sa va „răspunde în același fel" loviturilor rusești asupra centrelor de date din Ucraina.
Ucraina continuă atacurile în interiorul Rusiei
Sankt Petersburg a mai fost ținta unor lovituri ucrainene, inclusiv a unei operațiuni nocturne din 4 iulie, în urma căreia Terminalul Petrolier din oraș a suferit avarii.
În paralel cu intensificarea bombardamentelor rusești asupra infrastructurii civile și energetice ucrainene, Kievul a continuat să desfășoare atacuri asupra unor obiective situate la distanțe mari de graniță, în interiorul Federației Ruse.
În ultimele zile, operațiunile cu grupuri numeroase de drone au provocat perturbări ale traficului aerian din zona Moscovei și au produs avarii unor centre de date din regiunea capitalei ruse.
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