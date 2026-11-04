Ce a spus cu un an în urmă celebra vizionară din Japonia care a anticipat pandemia și cutremurul din Rusia. Va fi un atac nuclear pe 13 noiembrie 2026?

O femeie din Japonia, pe nume Ryo Tatsuki - supranumita "noua Baba Vanga" - cunoscută pentru predicțiile sale care au anticipat pandemia de Covid-19 și cutremurul devastator din Rusia, a lansat cu mai bine de un an in urmă (9.08.2025) un nou avertisment pentru 13 noiembrie 2026. Potrivit acesteia, "omenirea se va apropie de un moment critic, pentru care nu este pregătită".

Profeția indică, așadar, o dată precisă: vineri, 13 noiembrie 2026. Deși - în urmă cu un an - nu a dezvăluit natura exactă a evenimentului, vizionara susținea că va fi o schimbare majoră, cu impact global, pe care nici știința nu o poate preveni. În trecut, japoneza a atras atenția în mediul online cu previziuni care păreau fanteziste, dar care s-au dovedit reale.

Într-o postare pe rețelele sociale, ea descria detalii care au coincis cu primele luni ale pandemiei de Covid: restricțiile, teama globală și izolarea. Mai târziu, a anunțat un cutremur major în Rusia, produs exact cum anticipase, un seism considerat printre cele mai puternice din ultimul secol.

Acum, cu aproape o saptamana inainte de data fatidică, avertismentul ei vine pe fondul unui context internațional instabil, iar mulți internauți și-au exprimat îngrijorarea că predicțiile ar putea din nou să se confirme. Potrivit acesteia, "omenirea se află mai aproape ca oricând de o posibilă catastrofă".

La acea vreme, japoneza clarvazatoare nu a exclus nici scenarii legate de un dezastru natural, dar nici de o amenințare generată de oameni. „Nu putem schimba un viitor deja scris", a spus femeia, citată de presa străină. În actualul context internațional, mai multi internauti, in special din SUA, cred ca 13 noiembrie 2026 va fi data cand Trump si Netanyahu vor ataca din nou Iranul, posibil cu o arma nucleara.

Aici se poate citi articolol publicat de protv.ro în data de 9.08.2025, preluat din presa internationala la acea vreme.