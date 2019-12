Australia fierbe: A fost doborat recordul de temperatura si urmeaza zile cu 49 de grade la umbra

Australienii au indurat, marti, cea mai calduroasa zi din istoria inregistrarilor meteorologice, conform rezultatelor preliminare emise de Biroul de Meteorologie (BoM).

Media temperaturilor maxime inregistrate, marti, pe teritoriul tarii a fost de 40,9 grade Celsius, fiind doborat astfel recordul precedent de 40,3 grade, stabilit in ianuarie 2013, potrivit BoM. "Aceasta caldura a evoluat, temperaturile depasind ieri 45 de grade Celsius in cea mai mare parte din Australia", a declarat miercuri, intr-un anunt video, Diana Eadie, meteorolog in cadrul BoM.

Valul exceptional de caldura a facut ca marti sa fie cea mai calduroasa zi din Australia, insa recordul este putin probabil sa dureze mult timp. "Aceasta caldura nu va face decat sa se intensifice astazi. Sudul si centrul Australiei se vor topi, cu temperaturi situate cu opt pana la 16 grade peste medie", a precizat Diana Eadie. Cel mai fierbinte punct a fost marti la Ceduna, o localitate din statul Australia de Sud, unde s-au inregistrat 46,5 grade Celsius, potrivit BoM.

Valul de caldura record vine in contextul unei secete severe, care afecteaza tara de doi-trei ani si a unei crize generate de incendii majore de vegetatie, izbucnite la inceputul acestui an, care au mistuit suprafete mari din estul Australiei. Conform estimarilor, masa de aer fierbinte se va deplasa de-a lungul teritoriului tarii in perioada urmatoare, hartile BoM prognozand "conditii severe pana la extreme de canicula" in urmatoarele trei zile.

Orasul Oodnadatta, situat in zona de centru a continentului, in statul Australia de Sud, care detine recordul pentru cel mai fierbinte loc - 50,7 grade Celsius (2 ianuarie 1960) - va avea parte de temperaturi de pana la 47 de grade Celsius in urmatoarele trei zile, potrivit prognozelor, iar in Oak Valley temperaturile ar putea ajunge, joi, la 49 de grade Celsius.

La inceputul acestei saptamani, in orasul Perth, capitala statului Australia de Vest, s-au consemnat trei zile la rand cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius - un record pentru luna decembrie.