Avertisment al fostului consilier științific șef al Regatului Unit: "O altă pandemie este absolut inevitabilă"

O altă pandemie este „absolut inevitabilă", spune Patrick Vallance, fostul consilier științific șef al Regatului Unit. El a îndemnat viitorul guvern britanic să se concentreze pe pregătirea pentru această viitoare pandemie, avertizând că „nu suntem încă pregătiți".

Vorbind la un eveniment organizat în cadrul festivalului Hay din Powys, Vallance a declarat că este „minunat că avem alegeri", deoarece există „în mod clar probleme care trebuie rezolvate". Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facă următorul guvern este să implementeze „o supraveghere mai bună pentru a putea detecta aceste lucruri", a spus el.

El a reiterat, de asemenea, ceea ce a spus liderilor G7 în 2021, că „trebuie să fim mult mai rapizi, mult mai aliniați - și există modalități de a face acest lucru - la obținerea de teste de diagnostic rapid, vaccinuri rapide, tratamente rapide, astfel încât să nu fie nevoie să se ajungă la măsurile extreme care au avut loc" în timpul pandemiei Covid-19. Măsurile pe care le recomandă sunt posibil de pus în aplicare, crede Vallance, dar „necesită o anumită coordonare".

El a spus că, până în 2023, G7 „a cam uitat" de punctele pe care le-a prezentat în 2021. „Nu puteți uita de asta", a îndemnat el, recomandând ca pregătirile pentru pandemie să fie tratate în mod similar cu forțele armate. „Știm că trebuie să avem o armată, nu pentru că va fi un război în acest an, dar știm că este o parte importantă a ceea ce avem nevoie ca națiune", a spus el. „Trebuie să tratăm această pregătire în același mod și să nu o privim ca pe un lucru ușor, să continuăm să facem reduceri atunci când nu există niciun semn de pandemie - pentru că nu va exista niciun semn de pandemie."

El a menționat că unul dintre „pașii în direcția cea bună" care sunt făcuți este reprezentat de promovarea de către Organizația Mondială a Sănătății a acordului privind pandemiile, un acord propus pentru ca țările să colaboreze pentru a se pregăti pentru pandemii. „Dar nu cred că există suficientă concentrare", a spus el. Dacă această problemă va fi scoasă de pe agenda G7 și G20, „vom fi exact în aceeași poziție și sper că acesta este un rezultat important al anchetei".

Oamenii de știință creează un vaccin cu potențial de protecție împotriva viitoarelor coronavirusuri. Cu toate acestea, el a spus că există probleme legate de viteza și eficiența modului în care se desfășoară anchetele și a afirmat că „trebuie să găsim o modalitate mai bună" de a le desfășura.

Deși Vallance crede că este timpul să aibă loc alegeri, el a lăudat proiectul de lege anti-fumat al guvernului demisionar și a spus că este dezamăgit că nu va fi adoptat înainte de alegeri. „Cred că trebuie să fie reluat rapid după aceea".

Întrebat dacă protestatarilor ar fi trebuit să li se permită să cânte „Things Can Only Get Better" în timpul discursului lui Rishi Sunak din fața 10 Downing Street, miercuri, el a spus că el crede că astfel de proteste sunt „parte a democrației noastre" și că decizia lui Sunak și a echipei sale de a nu găsi o locație pentru discurs în care acesta să poată fi auzit „este un semn de incompetență".

„Haosul de la acel eveniment a fost emblematic", a spus el. Cu toate acestea, el consideră că anumite acte de protest depășesc o limită. Vallance este președintele Muzeului de Istorie Naturală și a declarat că, în opinia sa, incidentul în care s-a aruncat cu vopsea peste o expoziție a fost „greșit", iar dacă protestatarii Just Stop Oil ar fi reușit să deterioreze Magna Carta la începutul acestei luni, ar fi fost de asemenea greșit.