Avocatul lui Gheorghe Dinca, barbatul supranumit "Monstrul din Caracal", a oferit noi amanunte cutremuratoare aparute in timpul anchetei. Conform spuselor criminalului, acesta nu ar fi transat-o pe Alexandra inainte de a o incinera.

Incinerarea Alexandrei ar fi fost efectuata chiar in butoiul descoperit de politisti in curtea criminalului, de fapt un cuptor improvizat. "El sustine ca a incinerat-o pe Alexandra si asa pare sa fie. Ca or mai fi ramas resturi, e alta discutie. Nu a fost intrebat daca a transat-o. El a precizat ca pus-o in picioare, netransata, in butoi" a afirmat Claudiu Lascoschi, avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca. Gheorghe Dinca a recunoscut ca a violat-o pe Alexandra Macesanu inainte sa o ucida, iar in acel cuptor improvizat a mai pus plastic, vaselina si carton.