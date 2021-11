Avorturi și vaccinare pe bandă rulantă: Arafat anunță că doar femeile care depopulează prin intrerupere de sarcina au prioritate la servicii medicale!

După ce ca autoritatile fac favoruri celor vaccinati in detrimentul celor nevaccinati, acum indeamna la avorturi masive, acordand prioritate femeilor care fac intrerupere de sarcina, in detrimentul - de pildă - bolnavilor de cancer, Iar asta, in plin scandal cu Biserica, sau cu "teoria conspiratiei" conform careia vaccinurile au fost dezvoltate pe celule de la copii avortati. Deci, conspiratie sau nu, Arafat si DSU incurajeaza depopularea prin avort!

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis un răspuns referitor la asigurarea accesului femeilor la întreruperi de sarcină la cerere, pe perioada în care este în vigoare Ordinul de Ministru prin care se instituie suspendarea tuturor operațiilor care nu sunt urgențe medicale. Teoretic, o astfel de prioritate ar fi trebuit s-o aiba bolnavii de cancer, mai ales ca in cifrele oficiale s-a relatat ca 88% din acestia, multi tratatabili, au murit pentru ca nu au avut acces la servicii medicale in 2020. În adresa oficială semnată de șeful DSU, Raed Arafat, se precizează că întreruperea sarcinii la cererea pacientei constituie o intervenție medicală ce nu suportă amânare, întrucât dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă copii este un drept garantat. Nu spune Raed Arafat ca si dreptul la munca este unul garantat, dar vrea sa instituie un certificat verde de tip nazist care sa limiteze accesul la locul de munca doar pentru persoanele vaccinate (intrucat testarea devine imposibila pentru un numar atat de mare de nevaccinati din Romania).

Răspunsul DSU vine ca urmare a scrisorii deschise transmise la finalul lunii octombrie 2021 de Coaliția pentru Egalitate de Gen și alte organizații neguvernamentale. Organizațiile, intre care foarte multe care militeaza pentru drepturile LGBTQ+, au cerut să fie clarificată situația accesului femeilor la serviciile de întrerupere de sarcină în unitățile medicale de Stat. Anul trecut, odată cu intrarea în vigoare a unui Ordin asemănător, doar 12 spitale publice mai efectuau întreruperi de sarcină. Problemele au fost agravate de faptul că din ce în ce mai multe spitale au devenit spitale de suport COVID-19 fără a avea circuite paralele de acces pentru pacienții care apelează la unitatea medicală cu alte nevoi față de pacienții testați pozitiv cu COVID-19. Organizațiile transmit autorităților că "au obligația de a asigura accesul femeilor la serviciile medicale de întrerupere de sarcină (chirurgicale sau medicamentoase), în termenul legal până la care acesta poate fi efectuat la cerere, acesta fiind un drept al femeilor din România care este garantat prin cadrul legal."