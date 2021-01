Bărbat arestat pe Aeroportul Otopeni cu 461.000 de euro în bagaje. Ce voia sa faca cu banii și de unde i-a luat

Un bărbat a fost prins cu 461.000 de euro într-o geantă când se îmbarca în avion, pe Aeropoertul Otopeni, pentru o destinatie occidentala și a fost nevoit să dezvăluie de unde are banii si ce voia sa faca cu ei.

El a recunoscut ca și-a transformat averea în numerar. A fost nevoit să dovedească de unde avea banii pentru a fi, in cele din urma, eliberat. Alexandru Georgescu a fost identificat, el fiind un sportiv de performanta, și eliberat după ce a plătit o amendă minimă și a explicat în detaliu cum a reușit să câștige atât de mulți bani într-un timp atât de scurt. Secretul lui a fost in tranzactionarea pe piata bursiera a mai multor criptomonede, o speculatie pe care a facut-o cand Bitcoin a crescut brusc cu peste 4.000 de dolari in cateva zile.

"Am câștigat bani dupa ce mi-am transformat in bani o parte din avere si m-am apucat sa tranzactionez criptomonede. Am avut noroc, dar si un mare curaj, pentru ca am investit cateva zile la rand toti banii. Este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în viață, o ocazie de care am profitat. Mă bucur că am încercat, pentru că a fost cea mai ușoară modalitate de a face mulți bani. Vorbesc despre zeci de mii de euro pe zi.", a spus Georgescu. Deși prețul Bitcoin a scăzut de când a atins apogeul in urma cu aproape o luna, traderii încă fac un profit imens. Aceste criptomonede încă oferă profit serios pentru cei care au curajul sa le tranzactioneze pe diversele burse de pe internet.