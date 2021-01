Bancheri: Economia zonei euro se pregăteşte de recesiune. Restricţiile şi campaniile lente de vaccinare nu ajută

Economiştii uneia dintre cele mai mari bănci din lume au avertizat recent că economia zonei euro se îndreaptă spre o nouă şi dublă recesiune, restricţiile impuse în contextul restrângerii răspândirii pandemiei neputând ajuta la o relansare a economiei în parametri necesari.

Analişti de la bănci precum JPMorgan Chase şi UBS îşi înăspresc prognozele privind economia zonei euro pentru a reflecta noile restricţii impuse pentru limitarea răspândirii pandemiei de coronavirus - în unele ţări acestea sunt mai dure decât înainte - şi posibilitatea ca o nouă tulpină de SARS-Cov2 care face ravagii în Marea Britanie să facă acelaşi lucru şi în Europa Continentală, scrie Bloomberg.

Strategii de la ING spun că riscul este ca PIB-ul zonei euro să se contracte din nou în primul trimestru al acestui an. Pornirea lentă a campaniilor de vaccinare nu ajută la îmbunătăţirea situaţiei, însă, cred specialiştii, economia regiunii ar trebui să înceapă să-şi revină din al doilea trimestru încolo.

Luna decembrie a arătat cât de mare este şocul economic produs de noul val de pandemie, cu activitatea economică din zona euro scăzând mai mult decât s-a anticipat, scrie Reuters. Iar în ianuarie situaţia s-a înrăutăţit probabil şi mai mult în condiţiile în care noile restricţii de tip lockdown au lovit dominantul sector al serviciilor, arată un indicator PMI realizat de firma Markit pe baza răspunsurilor date de directorii de achiziţii din companii.

Astfel, primele trei luni ale acestui an ar putea reprezenta al doilea trimestru consecutiv de scădere a economiei, îndeplinindu-se astfel condiţiile unei recesiuni tehnice. Scăderea aminteşte de recesiunea de la începutul anului trecut, deşi s-ar putea să fie mai puţin adâncă decât aceea, şi înseamnă presiuni crescânde pe guvernele îndatorate şi pe Banca Centrală Europeană, al cărei consiliu de politică monetară se va reuni săptămâna viitoare pentru a stabili cum poate furniza şi mai mult ajutor monetar zonei euro. Cu multe afaceri distruse sau în pragul falimentului, cu şomajul în creştere şi cu datoriile guvernamentale la niveluri record, BCE a adus luna trecută noi măsuri de stimulare. Efectul acestora, şi al aşteptărilor că urmează şi altele, este că yieldurile obligaţiunilor statelor din zona euro se duc neabătute în jos. Aceasta înseamnă costuri mai mici de finanţare de pe pieţe pentru guverne.

Indicatorii economici cu frecvenţă ridicată de publicare arată că activitatea economică din zona euro a înregistrat un impuls uşor în prima săptămână a acestui an, în condiţiile în care oamenii şi-au reluat munca, însă nivelul acesteia este mult sub cel din urmă cu un an.

„Restricţiile şi campaniile lente de vaccinare nu ajută", spune Katharina Utermoehl, economist la Allianz. „Restricţiile prelungite, care au început mai degrabă uşurel, sunt marea problemă."

Bloomberg Economics estimează că PIB-ul zonei euro se va micşora cu 4% în primul trimestru din 2021 în sceariul pesimist privind durata restricţiilor. Previziunea anterioară era o creştere de 1,3%.

JPMorgan, cea mai mare bancă din SUA, a calculat că economia zonei euro a înregistrat o contracţie masivă de -9% în ultimul trimestru din 2020, iar acum proiectează o scădere de 1% pentru primul trimestru al acestui an. Anterior estima o creştere de 2% pentru T1. UBS se aşteaptă la o evoluţie negativă de -0,4% pentru primul trimestru. Goldman Sachs prezice şi ea o uşoară contracţie, cu riscuri în creştere. Şi Brexitul are un impact asupra mersului economiei.