Barbat amendat cu suma maxima dupa ce a reclamat ca vecinii lui stau "ciorchine", fara sa poarte masca

Un barbat din Timisoara a fost amendat cu 1.000 de lei (amenda maxima prevazuta de lege) pentru folosirea abuziva a serviciului de urgenta 112. Barbatul reclamase ca vecinii lui stau intr-un grup de mai multe persoane fara sa poarte masca. Amenda a fost anulata in instanta, dar sentinta nu este definitiva.

Amenda a fost aplicata in 16 mai 2020, cand timisoreanul a sunat la 112 sa reclame faptul ca in curtea comuna a locuintei "peste 20 de persoane nu respecta regulile de distantare sociala, fara sa poarte masca de protectie, obligatorie la acea data". Potrivit sursei citate, timisoreanul a aratat ca persoanele respective se certau foarte tare in grup fiind si 7-8 copii minori.

Dupa ce a fost amendat pentru folosirea abuziva a serviciului de urgenta 112, barbatul a deschis proces, cerand anularea amenzii. Barbatul a aratat ca a sunat la 112 pentru ca sustinut i-a fost frica de imbolnavire prin raspandirea virusului in plina pandemie, acesta fiind cu o sanatate precara, bolnav in urma unui accident vascular cerebral, cu diabet zaharat de tip 2, tensiune arteriala si niste sechele in urma accidentului vascular cerebral.

In instanta, IPJ Timis a cerut mentinerea amenzii aratand ca barbatul a fost amendat pentru ca a sesizat prin 112 ca in curtea comuna a imobilului in care locuieste "are loc o petrecere la care participa minimum 50 de persoane, fara sa poarte masca de protectie", dar cand au ajuns la fata locului, politistii au constatat reunirea a 10 persoane pentru o sedinta a locatarilor. "Persoanele respectau masurile de distantare impotriva infectarii cu SARS-CoV 2", a mai aratat Politia in proces.

Amenda a fost anulata de Judecatoria Timisoara, judecatorul retinand ca "petentul nu a actionat cu rea-credinta, ci ca urmare a resimtirii unei temeri, in contextul pandemiei de SARS-COV-2, prin prezenta unui numar ridicat de persoane in curtea comuna a imobilului in care locuieste, care nu purtau masca de protectie si nu respectau distanta de siguranta". Sentinta nu este definitiva.