Bilderberg și teoria conspirațiilor. Viitorul premier trece mai întâi pragul exclusivistului grup. CIA este pe urmele lor

În aceste zile, amatorii de conspirații de pe întreg mapamondul savurează cea mai nouă provocare: unde se va ține reuniunea din 2019 a Grupului Bilderberg. Potrivit președintelui Comitetului director al clubului care reunește din 1954 încoace puternici din toate domeniile, susținători ai globalismului, Henri de Castries, a spus unui blogger apropiat anarhiștilor că reuniunea se va ține în iunie, într-un complex exclusivist din Sierra City, SUA. Anarhiștii vânează an de an întâlnirile pentru a organiza manifestații de protest.

În buletinul informativ din 24 februarie 1975 cu tema "Europa de Vest - Organizații Internaționale", întocmit de Divizia Europa de Vest a CIA, cu ajutorul informațiilor primite de la mai multe divizii (adică nu e vorba de informații primare, ci trecute de ofițeri de analiză), apare și un raport despre o viitoare reuniune a Grupului Bilderberg. După ce conducerea CIA, prin Allen Dulles, cel mai longeviv director, din 1953 în 1961, a avut legături pe față cu membrii Grupului, informațiile despre întruniri se obțineau, după această perioadă, prin surse. Dulles a fost prieten apropiat cu Prințul Bernhard, cel care a inițiat Grupul în 1952 și a organizat prima reuniune în 1954. Poate vom reveni asupra acestui subiect.

Redăm nota informativă din 1975:

"A 22-a conferință Bilderberg, o reuniune anuală a persoanelor din SUA și Europa implicate în afaceri, știință și unii lideri politici, pentru discuții neoficiale, schimburi de păreri pe teme de interes internațional, se va ține la Ismir, Turcia, în aprilie. Pentru discuțiile din acest an pe tema "Inflația și efectele ei", Grupul va include mai mulți directori de bancă și oficiali din comerț decât în anii trecuți. Margaret Thatcher, liderul conservatorilor britanici, a fost invitată să participe. Prințul olandez Bernhard, cel care a inițiat seria de întâlniri în 1954 la Hotelul Bilderberg din estul Olandei, va prezida sesiunile anuale, la care vorbitorii principali au acordate zece minute iar ceilalți sunt limitați la cinci."

Ca să nu lăsăm povestea ofițerului CIA neterminată, Margaret Thatcher a participat la reuniune și, așa cum descrie un martor ocular: "David Rockefeller și Henry Kissinger s-au îndrăgostit de ea. Au plimbat-o în limuzine și au prezentat-o tuturor.

Patru ani mai târziu, în 1979, "Doamna de Fier" ajunge prima femeie prim-ministru din Marea Britanie.