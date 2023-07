Bill Gates pompează 400 de milioane de dolari în noul vaccin pentru avort ca sa reducă populația Africii

Miliardarul globalist Bill Gates a investit 400 de milioane de dolari într-o nouă schemă de testare a vaccinurilor pentru avort pentru femeile africane. Banii, oferiți de Fundația Bill & Melinda Gates, vor plăti si un studiu clinic de fază 3 pentru un vaccin împotriva tuberculozei (TB). Vaccinuri similare finanțate de Gates au fost asociate cu "avorturi spontane" la femeile care le-au primit.

Experimentele cu vaccinul vor fi efectuate pe 26.000 de persoane în 50 de locații din Africa și Asia de Sud-Est în următorii ani. Gates a alocat 400 de milioane de dolari pentru acest experiment, iar Wellcome a alocat încă 150 de milioane de dolari. Wellcome este cel mai mare finanțator al cercetării medicale din Marea Britanie și unul dintre cei mai mari din lume. Testele vor testa vaccinul M72/AS01, care a fost finanțat anterior de Gates. Vaccinul a fost dezvoltat de gigantul farmaceutic GSK (fostul GlaxoSmithKline) cu finanțare parțială din partea Fundației Gates.

Între timp, presa corporatistă liberală a sărbătorit anunțul Fundației Gates. Experții ar fi declarat pentru The Washington Post că vestea este "uriașă". The Guardian a salutat anunțul ca fiind "schimbător", în timp ce STAT l-a numit "promițător". Dar Brian Hooker, Ph.D., P.E., director senior de știință și cercetare pentru organizația non-profit Children's Health Defense a lui Robert F. Kennedy Jr. a declarat pentru The Defender că testele planificate pentru vaccinul împotriva tuberculozei au ridicat semnale de alarmă.

"Mă îngrijorează faptul că plănuiesc să efectueze testele în națiuni subdezvoltate", a spus Hooker. "Pare aproape prototipic faptul că cei mai puțin deserviți trebuie să fie cobai pentru restul lumii. Cincizeci la sută este o eficacitate incredibil de scăzută pentru ca o intervenție atât de i'mportantă' să ajungă practic la toată lumea din țările în curs de dezvoltare", a adăugat el.

GSK a dezvoltat vaccinul și a efectuat studii mai mici, de "dovadă a conceptului", de fază 2b pe acesta în 2018. În timpul testelor, GSK a raportat o rată de eficacitate de 54%. Dar producătorul de vaccinuri nu a mers mai departe cu studiile la scară largă necesare pentru o licență. În schimb, a transmis licența Institutului de Cercetare Medicală Gates (GMRI), care este o filială biotehnologică non-profit a Fundației Gates dedicată dezvoltării de "intervenții biomedicale noi" pentru a trata problemele de sănătate la nivel mondial.

Vaccinul existent pentru tuberculoză, vaccinul BCG (bacille Calmette-Guérin), a fost dezvoltat în 1921. Vaccinul este eficient în stoparea infecției cu tuberculoză în rândul copiilor, dar are o eficacitate limitată în cazul adulților. Estimări recente sugerează că până la 25% din populația mondială este purtătoare a unei infecții latente (asimptomatice) cu TB, care poate deveni activă mai târziu la 5-15% dintre purtătorii latenți. Persoanele cu infecție latentă nu pot răspândi boala.

Tuberculoza ucide 1,6 milioane de persoane pe an, în principal în țările cu venituri mici și medii. Este tratabilă și vindecabilă cu antibiotice. Au apărut tulpini rezistente la medicamente, dar și acestea sunt tratabile și vindecabile cu ajutorul medicamentelor de linia a doua. Tuberculoza este mai frecventă în rândul persoanelor sărace din țările subdezvoltate. Cetățenii din lumea a treia sunt mai predispuși să lucreze în condiții de ventilație slabă și supraaglomerate, să sufere de malnutriție și să aibă un acces mai limitat la asistență medicală.

Studiul finanțat va testa dacă vaccinul experimental poate împiedica adolescenții și adulții cu tuberculoză latentă să dezvolte simptome. Maziar Divangahi, Ph.D., director asociat al Centrului Internațional McGill pentru TB - un centru de cercetare colaborator al OMS și beneficiar al unor granturi pe scară largă din partea Fundației Gates - a declarat pentru STAT că vaccinul este "cu adevărat o afacere mare". Cu toate acestea, el a avertizat, de asemenea, să nu se pună prea multă încredere în studiul anterior al GSK. În acel studiu, 39 de persoane - 26 din grupul placebo și 13 din grupul vaccinului - s-au îmbolnăvit, astfel că dimensiunea eșantionului a fost "extrem de mică", a spus el. Și nimeni nu știe cât timp ar putea dura protecția, a spus el.

În studiul anterior, 67% dintre persoanele din grupul care a primit medicamentul au făcut rapoarte nesolicitate de evenimente adverse în termen de 30 de zile de la injectare, comparativ cu 45% în grupul placebo. Fundația Gates este unul dintre cei mai mari finanțatori ai inițiativelor de sănătate la nivel mondial și "influența sa asupra politicii internaționale de sănătate și asupra conceperii programelor și inițiativelor de sănătate la nivel mondial este profundă", relata The Lancet în 2009. De atunci, influența sa a crescut substanțial.

Potrivit lui Anne-Emanuelle Birn, doctor în științe, profesor și președinte al Școlii de Sănătate Publică Dalla Lana de la Universitatea din Toronto, aceasta este o problemă: "BMGF [Fundația Gates], emblematică pentru interesele elitelor din societatea contemporană, nu ia în considerare cauzele care stau la baza sănătății bolnave în primul rând, trece cu vederea rolul pe care l-a jucat în acest sens acumularea fără precedent de bogăție în mâinile câtorva persoane și rămâne feroce mândră (mizând pe o poziție morală înaltă) de generozitatea și de know-how-ul său tehnic, rămânând în același timp sub control atât de către oamenii de știință, cât și de către publicul larg."

Cercetarea sa a subliniat modul în care "principiile de profit ale Fundației Gates ca motoare ale politicii" au conferit intereselor de afaceri "un rol enorm și fără precedent" în conducerea elaborării politicilor internaționale. "În pofida multiplelor deficiențe ale unei abordări a sănătății globale axate pe tehnologie și boală cu boală, acest model prevalează în prezent, favorizat de influența primordială a BMGF în cadrul organismelor oficiale de luare a deciziilor în domeniul sănătății globale", a scris ea.

Într-un articol recent în care a examinat rolul Fundației Gates în domeniul sănătății globale, profesorul Gwilym David Blunt, de la Universitatea din Londra, a scris că fundația a fost criticată pe scară largă pentru că nu a urmat politici bazate pe date. "Preferința sa pentru tehnologie și vaccinuri noi" nu recunoaște că mortalitatea este adesea determinată de "lipsa resurselor de bază, cum ar fi salubritatea, locuințele și nutriția", a scris Blunt.

În timp ce oamenii pot beneficia de soluții clinice, el a scris că "o intervenție de sănătate publică, cum ar fi asigurarea accesului la apă curată și salubritate, poate reduce decesele mai rapid și cu mai puține cheltuieli". În schimb, a scris el, influența Fundației Gates "a contribuit la orientarea sănătății globale către inițiative de înaltă tehnologie, axate pe vaccinuri". În dezbaterile privind modul de abordare a sănătății globale în cadrul GAVI, Alianța pentru vaccinuri, el a relatat că Bill Gates "insista cu vehemență ca niciun "cent" din banii săi să nu ajungă în sistemele publice".

Arata Kochi, Ph.D., fost șef al programului OMS pentru malarie, a comparat finanțarea Fundației Gates cu munca într-un "cartel", cu cercetători blocați în agenda unei fundații cu "un proces intern închis și, din câte se poate vedea, care nu răspunde decât în fața ei însăși".

Chiar și The Lancet a publicat o critică similară la adresa lui Gates în 2009. "Programe importante de sănătate sunt distorsionate de subvențiile mari de la Fundația Gates", a scris într-un editorial Dr. Richard Horton, redactor-șef. Linsey McGoey, Ph.D., profesor de sociologie la Universitatea din Essex și autor al unei cărți care examinează filantropia lui Gates a scris că boli precum HIV, tuberculoza și malaria - obiective cheie pentru Fundația Gates - au nevoie în mod clar de o atenție urgentă.

Dar, a declarat ea într-un interviu acordat revistei Current Affairs, "în realitate, trebuie să dezvolți capacitatea de sănătate publică și capacitatea universală de asistență medicală a regiunilor în curs de dezvoltare, nu să introduci mai mulți actori de pe piață care au stimulente pentru a crește costurile diferitelor medicamente și intervenții".

Susținătorii vaccinului împotriva tuberculozei recunosc că lansarea la nivel mondial va "necesita multe resurse" și încurajează guvernele "să crească substanțial investițiile în proiectul de vaccinare împotriva tuberculozei". Wellcome Trust și Fundația Gates speră să obțină un partener comercial pentru noul lor vaccin în termen de 12 luni, potrivit The Economist.