Spitalele din întreaga Rusie specializate în tratamentul bolilor infecțioase se confruntă cu o situație ciudată. Ziarul britanic "The Mirror" scrie despre acest lucru comparand cu aceeasi boala misterioasa care a aparut mai intai in China in urma cu aproape o luna.

În mod evident, autoritățile și mass-media ruse încearcă să ascundă situația reală. Între timp, spitalele din mai multe orașe rusești au cozi de zeci de ambulanțe, la fel ca la apogeul pandemiei de COVID-19.

În cartierul Alekseevsky din Moscova, locuitorii nu pot ajunge la medicii de gardă. Operatorii de la serviciul de ambulanță raportează că liniile telefonice erau suprasolicitate în această seară.

Surse din Federația Rusă susțin că boala se manifestă sub formă de pneumonie si ca ar fi provocata de aceeasi bacterie care dă boala plamanului alb, cum a fost semnalata in China, dupa ce a facut ravagii - 7.000 de spitalizari in medie pe zi, cu sute de decese.

Ministerul Sănătății de la Moscova a emis o declarație de urgentă pentru a-i liniști pe cetățeni, în care asigură că situația este „standard" și nu ar exista un focar.

"Nu există o creștere semnificativă a internărilor în orașe... Situația morbidității este normală și corespunde sezonului epidemic", a raportat ministerul de la Moscova.