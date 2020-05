Bomba de presa de Ziua Presei: Cozmin Gusa anunta ca echipa sa editoriala de la Realitatea se implica intr-un nou proiect media. Hoandra si Rifai din nou in prim plan!

"Cine sunt proprietarii Realitatea TV? Mai este Cozmin Gușă proprietarul postului de televiziune? A preluat Miron Mitrea partea lui Cozmin Gușă?", intrebari care fac tema unui extrem de interesant interviu realizat de paginademedia.ro

Întrebări care vin în contextul în care, în ultima perioadă, oamenii apropiați de Cozmin Gușă au plecat de la postul TV (Denise Rifai, Octavian Hoandră, dar și alții). Și-au făcut loc în grilă Miron Mitrea (fost ministru PSD), Anca Alexandrescu (fost consilier al premierilor Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă) sau Gabriel Oprea.

"Pe structura de la Realitatea Plus, eu și Maricel Păcuraru avem 49,5% fiecare, iar Alexandra Păcuraru are 1%. Eu am decis ca, din decembrie 2019, să nu mă mai ocup de Realitatea din punct de vedere editorial, după opt ani de zile. Din acel moment, s-a ocupat partenerul meu, Maricel Păcuraru.", spune Cozmin Gusa in interviu. "Acum sunt doar acționar. Patron eram când coordonam editorial. Sunt acționar și în continuare și nu mă implic deloc în activitatea editorială.

Nu-mi doresc nicio putere la Realitatea. Mi-aș dori niște dividende la finalul anului 2020, ca să pot prospera în final. Aștept dividendele la sfârșitul anului. După aceeam mai vedem."

Cozmin Gușă: "Nu exclud ca, în baza colaborării lui Maricel Pacuraru cu Miron Mitrea, cu care își înființase o firmă de consultanță în toamna anului 2019, acesta să fi putut avea influență, după plecarea mea, în strategia editorială a Realitații. Totuși, eu îl consider pe Maricel Păcuraru mai inteligent decât Miron Mitrea și mă îndoiesc că ar putea să fie generatorul strategiei editoriale de la Realitatea." (...) "Legat de proiectul Realitatea Plus, impunerea lui pe piața media îmi aparține majoritar, de la obținerea licenței, până la negocierea preluării pe rețelele de cablu.", mai adauga cunoscutul consultant politic.

Foarte interesant este insa faptul ca Gusa anunta in acest interviu ca atat Denise Rifai, cat si Octavian Hoandra, ca si altii care au fost in trecut pe postul Realitatea si care au preferat sa se retraga odata cu noua conducere editoriala a postului vor reveni cat de curand intr-un nou proiect media, ceea ce da fiori reci adversarilor care au rasuflat usurati: "Atât Denise Rifai, cât și Octavian Hoandră au plecat voluntari. Denise Rifai sau Octavian Hoandră nu au mai vrut să lucreze la Realitatea în condițiile în care eu nu mai coordonam editorial. Le-am înțeles decizia și sunt în continuare în relații interpersonale excelente cu ei și pot să vă anunț că vor reveni în curând în prim planul activității mediatice naționale."

