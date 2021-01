Buget de 4,7 milioane lei/an pentru doar 20 de salarii de nabab la cea mai inutilă instituţie de stat

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a anunţat marţi că va trimite Corpul de Control la una dintre cele mai inutile instituţii de stat, care a cheltuit anul trecut aproape 4,7 milioane de lei pentru doar 20 de salarii.

„Nu mai trebuie să acceptăm să-şi bată cineva joc de banii contribuabililor. Acum câteva zile, Digi24 a reluat un reportaj care îmi scăpase. CNIT, o companie de stat din subordinea ministerului economiei, nu face nimic pe bani mulţi. Compania există de mulţi ani şi ar trebui, în teorie, să se ocupe de cursuri pentru specializarea personalului din turism, cursuri de turism de stat. Iată cam cum arată compania în cifre. Da, citiţi bine. Zerourile sunt activitatea pentru ceea ce ar fi trebuit să facă firma de stat", a anunţat ministrul Economiei pe Facebook.

„În teorie, trebuia să livreze cursuri. În realitate, din 2012 au organizat un total de 3 cursuri şi au format un număr de 47 de persoane. Din 2012. Compania a avut 20 de posturi în 2019, majoritatea de conducere sau administrative. Salariul mediu din companie, un lucru foarte important, este de ~19.500 lei pe lună. Dacă ne uităm la cheltuielile de personal per individ format, în 2019 suma a fost de 155.570 lei per individ. O sumă colosală. Evident, nicio companie privată nu şi-ar permite asemenea costuri. Ar fi dat faliment demult, dar la stat există întotdeauna un sac fără fund sau un activ de exploatat ca să eviţi falimentul, pe banii contribuabilului. Ieri am trimis corpul de control acolo. Este inacceptabil.

Făcând asta, am aflat şi că această companie a mai fost în vizorul corpului de control în 2015. Am cerut raportul de control şi l-am făcut public pe site-ul ministerului. Proprietatea de stat duce la indolenţă din partea administratorilor vremelnici. Nu au o viziune de termen lung pentru companii sau pentru proprietăţile statului, iar bugetul pare un sac etern fără fund.

Nu mai bine lăsăm noi banii la oamenii care muncesc în ţara asta? Decât să tot acoperim găuri negre şi să lăsăm diverse grupuri să paraziteze activele statului? De aceea trebuie să reducem impozitarea muncii în România. Să eliminăm taxarea pe salariul minim, o măsură care ar activa sute de mii de români şi ar scoate din sărăcie aproape imediat milioane. Din păcate, vom începe abia din 2022, tot e ceva. Nu scriu ca să mă plâng, dar nu voi face rabat de la a prezenta adevărul fix aşa cum este el. Sunt foarte multe de făcut în minister. Azi încep ziua a 7-a de ministeriat. Vă voi ţine la curent cu tot ce găsim şi cum procedăm pentru a depăşi toate obstacolele", a încheiat oficialul.