Bursele din SUA se prăbușesc: Taxele vamale cu care amenință Trump generează haos

E haos pe bursele din SUA după ce Donald Trump a amenințat în repetate rânduri cu taxe vamale majorate. Taxele vamale anunţate de preşedintele Donald Trump au afectat încrederea investitorilor, temerile privind o recesiune în SUA ducând luni la pierderi masive pe Bursa de pe Wall Street, care au şters 4.000 miliarde de dolari din nivelul de vârf înregistrat luna trecută de indicele Standard and Poor's 500, când pieţele bursiere salutau agenda şefului statului american.

Noile politici anunţate de Trump au sporit incertitudinea în rândul companiilor, consumatorilor şi investitorilor, mai ales taxele vamale împotriva principalilor parteneri comerciali - cum ar fi Canada, Mexic şi China. "Vedem clar schimbarea încrederii investitorilor. Ceea ce a funcţionat în trecut nu mai funcţionează acum", a apreciat Ayako Yoshioka, analist la Wealth Enhancement. Luni, acţiunile Apple şi Nvidia au scăzut fiecare cu aproximativ 5%, în timp ce titlurile Tesla au înregistrat un declin de 15%, ştergând 125 miliarde de dolari din capitalizarea bursieră a producătorului de vehicule electrice.

Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 2,08%, ajungând la valoarea de 41.911,71 puncte, cel mai sever declin din acest an. Indicele Nasdaq Composite a înregistrat un declin de 4%, cel mai sever recul zilnic începând din septembrie 2022. Indicele Standard and Poor's 500 a închis în scădere cu 8,6% faţă de nivelul record înregistrat în 19 februarie, ştergând 4.000 miliarde de dolari din capitalizarea bursieră de atunci. Indicele Nasdaq, care include giganţii din domeniul tehnologiei, este cu 10% sub nivelul ridicat din decembrie.

"Incertitudinea ridicată a fost creată de taxele vamale împotriva principalilor parteneri comerciali - cum ar fi Canada, Mexic şi China - şi de ameninţările privind impunerea de taxe vamale Europei, ceea ce a determinat Consiliile de Administraţie şi şefii marilor companii să-şi reconsidere planurile de viitor", susţine Peter Orszag, director general al Lazard. Acesta a adăugat: "Oamenii înţeleg tensiunile în desfăşurare legate de China, dar evoluţiile legate de Canada, Mexic şi Europa provoacă confuzii. Dacă acestea nu se rezolvă într-o lună, ar putea fi sever afectate perspectivele economice ale SUA şi activitatea de fuziuni şi achiziţii (M&A)".