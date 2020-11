Cămătar condamnat pentru șantaj: "Sună-mă pe whatsapp cu cameră ca să vezi ce bătaie-i dau lui tac-tu"

Un cămătar din Constanța a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru șantaj, după ce prima instanță îi dăduse 5 ani de pușcărie.

Povestea care l-a băgat după gratii începe în ianuarie 2020, când victima, A.L., i-a lăsat drept garanție o mașină Renault Fluence, pe care l-a cumpărat în rate (650 lei săptămânal) de la un dealer reprezentat de M.N., urmând ca în termen de o lună să restituie banii plus dobânda calculată de cămătar. Omul n-a mai avut bani să achite ratele la mașină, așa că dealerul a încercat să-l contacteze, dar cum bărbatul nu a mai răspuns la apeluri, a localizat Renault-ul cu ajutorul GPS-ului și a ajuns la poarta cămătarului.

"M.N. s-a deplasat la data de 15.02.2020, la adresa indicată de GPS-ul montat pe autoturism şi, astfel, a ajuns, în jurul orei 16 00 , la domiciliul inculpatului D.L. (...) care a refuzat să-i remită autovehiculul marca Renault, susţinând că l-a primit drept garanţie pentru un împrumut(...) În acest context, inculpatul D. L. şi martorul N. M. au decis să se deplaseze la adresa de domiciliu care figura în cartea de identitate a persoanei vătămate A. L., însoţiţi de inculpatul G. P. şi de încă o persoană neidentificată", se arată în considerentele Deciziei penale 605/P (rolii.ro) pronunţate de Curtea de Apel Constanţa.

Cei patru au mers la casa părinților bărbatului împrumutat de cămătar. Aceștia le-au spus că fiul nu mai locuiește cu ei, dar cămătarul i-a amenințat că fiul lor „va ajunge la pușcărie și o să fie fetiță acolo". Relevantă este o conversație la telefon între cămătar și amicul lui, pe de o parte, și bărbatul dator, pe de altă parte, purtată de la poarta părinților acestuia din urmă, așa cum a fost ea consemnată în rechizitoriu.

D. L. : Bă ce vrei mă frate, tu n-auzi că nu rămâne aşa, îi iau pe ăştia, nu ştiu ce faci de unde faci rost de banii aia. A. L. : N-au bă aia, sunt vai de capul lor, ce treabă au, eu nu am legătură cu ai mei, eu nu vorbesc cu ai mei, că ai mei nu au bani, sunt vai de capul lor.; D. L: Hai mă lasă-mă cu vrăjeala asta, ... în morţii tăi, tu n-auzi că sunt aicea la tine. A. L.: Am înţeles că eşti acolo, n-am ce... n-au de unde să-ţi dea ăia banii, nu-i vorba de aia. D. L.: Nu mă interesează, să-şi vândă un rinichi, să-şi vândă ceva. În discuţie alături de D.L intervine G.P : Bă da tu numai vrăjeală ai, ... că vin mâine, că vin poimâine, du-te ... de zdreanţa dracu.......te omor!... zi unde eşti. A. L. : Nu sunt în ţară bă G. G. P.: Hai las-o ... că eşti în ţară...îl omor, ... dacă nu-l omor... D. L. : Ce să rezolvi, tu n-auzi că sunt la tine acasă........stai aşa că mă duc la mă-ta...Nu mă interesează mă, dacă eu nu am banii în juma de oră... dacă nu vă omor, stai aşa. A. L. : Lasă-i bă Luci pe ăia că nu au săracii nicio vină, mai cheamă poliţia, mai intrăm în alte căcaturi... D. L.: N-auzi mă că sunt aicea la tine nebunule? Sună-mă pe whatsapp cu cameră să vezi (...) să vezi ce bătaie-i dau lui tac-tu". Pe baza înregistrării audio făcută de victimă, cămătarul a fost trimis în instanță. În cele din urmă, bărbatul s-a ales cu 4 ani de pușcărie.