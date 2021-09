Cîțu mai vrea de 6 ori pe atat! România a primit 18.5 milioane de doze de vaccin anti-Covid. Jumătate au fost folosite, jumatate au expirat!

România a primit până acum peste 18.5 milioane de doze de vaccin anti-COVID, puţin peste jumătate au fost folosite. Aproape jumatate din acestea, 750.000 de doze, au expirat. In aceste conditii, Florin Cîțu a anuntat in urma cu doua luni ca a mai comandat 120 de milioane de doze (ceea ce reprezinta mai mult de 6 ori pe cat au intrat deja in tară) pentru care a gajat deja banii.

Până luni, 20 septembrie, România a primit 18.522.449 de doze de vaccin de la Pfizer, Moderna, AstraZeneca şi Johnson&Johnson, conform datelor transmise de către Ministerul Sănătăţii. România a administrat până acum 9.955.326 de doze, iar de la debutul campaniei de vaccinare anti-COVID, în 27 decembrie 2020, au fost vaccinaţi 5.384.683 de români. Miercuri, 22 septembrie, în ţara noastră ar urma să mai ajungă 300.000 de doze de vaccin Johnson&Johnson şi 436.410 de doze de la Pfizer/BioNTech.

De asemenea, 748.390 de doze de vaccin AstraZeneca au expirat, termenul dat de producător este de 6 luni. Iar alte 173.360 de doze de vaccin AstraZeneca şi 4.720 de doze de vaccin Moderna au termen de valabilitate 31 octombrie. România a donat 2.098.820 de doze de vaccin anti-COVID, cele mai multe pentru Republica Moldova. În acelaşi timp, România a vândut 2.223.000 de doze de vaccin către Danemarca și către Coreea de Sud. Totodată, autorităţile fac demersuri între statul român şi alte state pentru vânzarea de vaccinuri, în continuare.