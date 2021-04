Cadavrul sectionat al unui barbat a fost gasit intre liniile de tren din Arad

Cadavrul sectionat al unui barbat a fost gasit intre liniile de cale ferata din judetul Arad, in noaptea de duminica spre luni, din primele cercetari ale politistilor rezultand ca victima a fost lovita de un tren marfar.

In urma unui apel la 112, politistii au gasit trupul sectionat la aproximativ 150 de metri de trecerea la nivel cu calea ferata situata langa Statia CFR din localitatea Vladimirescu. "Din primele verificari, a reiesit ca este vorba de un barbat de 42 de ani din municipiul Arad. Se pare ca acesta ar fi fost lovit de un tren marfar, care circula pe sensul Vladimirescu spre Arad. In urma impactului, barbatul a decedat", a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Livia Pescar. Mecanicul de locomotiva a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Barbatul decedat figura ca disparut de la domiciliu din dimineata zilei de 25 aprilie. In acest caz, politistii fac cercetari pentru ucidere din culpa.