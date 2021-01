Cadavrul unei femei a zacut doua ore fara sa il vada nimeni in curtea celui mai mare spital din Botosani

Trupul neinsufletit al unei femei, in varsta de 61 de ani, care a murit in curtea Spitalului Judetean Botosani, a zăcut mai bine de doua ore, pana cineva s-a sesizat de moartea ei.

Femeia si sotul sau, in varsta de 64 de ani, fac parte din randul persoanelor fara adapost. Situatia a fost descoperita dupa ce sotul femeii a abordat soferul unui microbuz cu numere de Suceava in parcarea unitatii sanitare. "Cadavrul a fost ridicat in vederea efectuarii autopsiei. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa. La definitivarea anchetei se va propune o solutie procedurala", a precizat Delia Neniscu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani.

"M-a abordat sa ma roage sa il ajut sa isi duca sotia acasa. L-am intrebat unde era si daca poate merge pe picioarele ei, iar el, ezitand un pic, mi-a spus ca e moarta si sa il ajut sa o duca acasa. Am ramas blocat. Nu stiam daca e o gluma. M-a dus si mi-a aratat-o, dupa statia de oxigen, era acoperita cu cateva paturi. Nu m-am apropiat mai mult, dar am mers la spital si am anuntat personalul, gardienii, chiar si pe cineva de la ambulanta", a povestit barbatul.