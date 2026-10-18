Canabisul nu este doar o planta, ci o "ancoră" astrală - este concluzia la care ajung din ce in ce mai multi cercetători

În tradițiile sacre, plantele maestre erau abordate cu un protocol deliberat, disciplină și ceremonie intenționată. Dar utilizarea obișnuită și cronică nu este ceremonie, este o mașină de ceață energetică, se arată într-un raport descriptiv publicat într-o cercetare asupra canabisului si influentelor spirituale.

Energetic, canabisul slăbește corpul eteric suficient pentru a te scoate din disconfortul lumii fizice, dar nu suficient de mult pentru a atinge adevărata claritate spirituală. Îi lasă conștiința blocată în planul astral mediu, tărâmul imaginației, buclelor necontrolate și viselor intense.

Aura nu rămâne clară și protectoare, devine neclară, moale și lipicioasă din punct de vedere magnetic. Acum să vedem ce se întâmplă de fapt cu voința divină... Plexul solar, motorul spiritual al disciplinei, execuției suverane și manifestării fizice, este complet neutralizat. Înlocuiește focul de a acționa cu iluzia confortabilă că ai rezolvat deja totul. Obții senzația temporară de înțelegere profundă fără niciunul dintre eforturile concrete necesare pentru a o construi în realitatea fizică.

Și în acea ceață lentă și complacentă, paraziți astrali subtili se așează. Acestea nu sunt entități zgomotoase de furie precum alcoolul sau statice violente precum gheața; sunt lipitori spirituale ale inerției și întârzierii. Șoptesc că mâine va fi bine. Șoptesc că pacea este doar evitarea frecării vieții.

Decenii pot trece în acea ceață confortabilă de catifea. Casa devine liniștită, scânteia creativă se stinge până la un jar, iar oamenii din jurul tău par că încearcă să ajungă la cineva care este doar pe jumătate prezent în cameră. Copiii din acele case absorb o atmosferă de indisponibilitate emoțională, învățând să plutească în loc să-și ancoreze propria putere. Și aceasta este realitatea.

Canabisul poate deschide o fereastră, dar atunci când este abuzat, îți ancorează sufletul în sala de așteptare a propriului tău potențial. Adevărata pace nu este evadarea din vasul fizic, ci ancorarea luminii tale divine direct în picioare și construirea vieții tale cu propriile mâini.