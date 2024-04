Carnea artificială din plante este mai rea pentru sănătate decât consumul de carne adevărată STUDIU

Participanții la studiu care au consumat diete pe bază de plante nu au văzut beneficii pentru sănătate, scrie Daily Mail.

A deveni vegan nu îți va îmbunătăți sănătatea, sugerează un studiu. Cercetătorii au descoperit că produsele din "carne" artificiala pe bază de plante nu oferă niciun „beneficiu clar" pentru sănătatea inimii. Oamenii care au mâncat "cârnați", "burgeri" și "carne tocată" artificiale au avut și o tensiune arterială mai proastă decât semenii lor care consumă carne.

Experții au criticat „faima de produs sănătos" din jurul "cărnii" pe bază de plante ca fiind nejustificată și au îndemnat industria alimentară să „reevalueze dezvoltarea următoarei generații de alternative la carne".

Coautorul studiului, dr. Sumanto Haldar, lector în știința nutriției la Universitatea Bournemouth, a declarat: „În prezent, producerea acestor alternative de carne pe bază de plante implică adesea o cantitate substanțială de procesare.

„Produsele finite pot fi bogate în sare, grăsimi saturate și aditivi pentru a se potrivi cu gustul și textura produselor din carne adevărată".

„Este clar că există încă o mulțime de oportunități de îmbunătățire a analogilor de carne pe bază de plante pe piață, pentru a justifica percepția asupra beneficiilor superioare pentru sănătate ale acestor produse." a spus el.

„Așa cum stau lucrurile, alternativele de carne pe bază de plante disponibile în prezent nu oferă aceleași avantaje pentru sănătate ca o dietă tradițională pe bază de plante, constând în general din alimente integrale, cum ar fi cereale integrale, leguminoase și o multitudine de fructe și legume.

„Acest lucru dă un impuls pentru industria alimentară să reevalueze dezvoltarea următoarei generații de produse alternative din carne, astfel încât acestea nu numai să aibă un gust bun, ci și să aibă atribute nutriționale îmbunătățite și să fie mai accesibile pentru întreaga populație".

Optzeci și doi de participanți cu risc de diabet de tip 2 au fost împărțiți în grupuri alimentare fie carnivori (42) fie pe bază de plante (40) pentru un studiu de opt săptămâni.

Participanții vegani au schimbat carnea cu alternative ultra-procesate de la mărci precum Impossible Beef, Omni Foods, The Vegetarian Butcher, Beyond Meat și The Vegetarian Butcher.

Înainte de studiu, voluntarii au fost supuși unor teste de sânge pentru a le permite cercetătorilor să-și evalueze sănătatea cardiometabolică.

Au fost echipati cu monitoare de glucoză pentru a verifica nivelul zahărului din sânge în timp real.

Oamenii de știință au efectuat apoi un al doilea test de sânge pentru a monitoriza modificările colesterolului și alți markeri cheie ai sănătății inimii.

„Printre factorii clasici de risc pentru boli cardiovasculare, nu s-au observat efecte clare între dieta cu carne pe bază de animale și grupurile de carne pe bază de plante". au spus cercetătorii în articolul din Jurnalul American de Nutriție Clinică

Colesterolul a scăzut în ambele grupuri.

În timp ce nivelurile de grăsimi trans - acizi grași nesaturați - au fost cele mai ridicate în rândul consumatorilor de carne, aportul lor de sodiu a scăzut pe parcursul celor opt săptămâni.

În schimb, a crescut cu 42,5% în rândul consumatorilor de carne falsă.

„Îmbunătățiri modeste" ale tensiunii arteriale au fost observate la cei care mănâncă carne, dar nu și la cei care au o dietă pe bază de plante.

„Aceste descoperiri sugerează că, în ciuda beneficiilor pentru sănătate bine documentate ale dietelor tradiționale pe bază de plante, beneficiile lor pentru sănătate nu ar trebui extinse pentru dietele pe bază de "carne" artificiala din plante", au adăugat cercetătorii.

Interesul pentru o dietă pe bază de plante a crescut în ultimii ani, veganii invocând motive etice, de mediu sau de sănătate.

Un sondaj recent a sugerat că se crede că aproximativ 600.000 de oameni din Marea Britanie au o dietă pe bază de plante, în timp ce un altul din 2021 a susținut că aproape o treime dintre britanici au folosit alternative.

Anul trecut, Meatless Farm - unul dintre cei mai importanți comercianți cu amănuntul de carne artificială din Marea Britanie - a intrat în faliment.

A vândut în 2021 carne tocată, burgeri și pui pe bază de plante în valoare de 11 milioane de lire sterline, dar a avut probleme pe măsură ce cererea de produse fără carne a încetinit.

In august, a fost dezvăluit că marca vegană Beyond Meat a înregistrat o scădere a vânzărilor cu aproape o treime, în timp ce se lupta cu scăderea cererii.

Între timp, cercetările de la The Grocer au sugerat că gama de produse fără carne oferite în supermarketuri s-a redus cu 10% în cele șase luni până în martie 2023, deoarece firmele au redus liniile de produse.