Caz grotesc in Bacau. A fost arestat un barbat care a sechestrat o copila timp de opt luni si a violat-o in repetate randuri

Un barbat de 36 de ani a rapit o fata de 13 ani si a tinut-o captiva timp de opt luni, perioada in care a violat-o in repetate randuri. Agresorul a fost arestat preventiv pentru viol si lipsire de libertate.

Politistii braileni din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale l-au depistat marti, 18 august, pe barbatul din Bacau si au emis un mandat de arestare preventiva pe numele acestuia.

"In perioada noiembrie 2016-iunie 2017, barbatul, profitand de imposibilitatea unei minore, in varsta de 13 ani, de a se apara ori de a-si exprima vointa, ar fi intretinut raporturi sexuale cu aceasta", a declarat inspectorul Laura Belciugan, purtatorul de cuvant al IPJ Braila, conform sursei citate.

Individul se numeste Gheorghe Dima si locuieste in comuna Izvorul Berheciului, judetul Bacau. Initial, in 12 august, Judecatoria Braila a respins cererea Parchetului de arestare preventiva, plasandu-l sub control judiciar pentru 60 de zile.

Procurorii au contestat decizia, astfel ca in decursul zilei de marti, 18 august, agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.