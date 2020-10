Cazul halucinant al fiicelor care si-au ingropat singure mama moartă de COVID-19

O femeie din satul tulcean Teliţa, care a murit de COVID-19, a fost îngropată de fiice şi de soţ, pentru că autorităţile au spus că este duminică şi nu pot chema oamenii de acasă să astupe groapa. Drama lor nu se opreşte aici, Poliţia deschizându-le dosar penal de zădărnicirea combaterii bolilor.

Aurica Gheorghe, de 66 de ani, din comuna Frecăţei, satul Teliţa, judeţul Tulcea, este una dintre victimele răpuse de SARS-COV-2. Femeia avea mai multe boli şi cântărea peste 300 de kilograme. Vineri, 2 octombrie, a acuzat o durere în gât, iar fiicele sale au chemat Ambulanţa. Cum cadrele medicale de pe Ambulanţă au descoperit că are şi temperatură, au decis să-i facă şi testul pentru depistarea COVID 19, iar pe moment i-au administrat algocalmin şi oxigen, spune Liliana, una dintre fiice.

„Ne-au zis că nu cred că are COVID, însă s-au consultat şi au decis să-i facă testul ca să excludă această variantă. Nu ne-a zis nimeni să intrăm în izolare", mărturiseşte Liliana. A doua zi, ea a plecat la Tulcea, la serviciu. La un moment dat şi-a sunat mama să vadă dacă este totul în regulă. „Chiar a râs şi părea bine. A fost conştientă până în ultima clipă", spune tânăra pentru Adevarul.ro

Numai că spre seară, starea femeii s-a agravat şi când a ajuns la ea una dintre fiice, a observat că se învineţeşte. A doua zi, în jurul orei 11.00, Aurica Gheorghe a murit. Imediat, Anişoara, fiica cea mare, spune că a sunat la 112 ca să anunţe că mama lor a murit. „Era ora 11.23. am fost direcţionată la Ambulanţă şi la telefon am spus că mama mea, căreia i s-au prelevat şi probe pentru testul COVID, a murit. A venit şi Salvarea la noi acasă şi doamna asistentă mi-a arătat că mama nu mai are nicio funcţie vitală. A rămas să aşteptăm rezultatul testului", spune femeia.

Cele trei fiice şi tatăl lor, Sava, au început să se ocupe de înmormântare: i-au cumpărat sicriu, cel mai mare găsit pe piaţă, pentru a încăpea cadavrul, au vorbit la casa mortuară pentru a pregăti mortul. Nu le-a fost uşor. „Am scos-o din casă cu pătura, că nu a încăput coşciugul pe uşă. Ne-a fost foarte greu să o ducem la maşină şi de acolo la Biserică, la casa mortuară", spune fiica decedatei.

În momentul în care au ajuns în faţa casei mortuare, una dintre surori a fost sunată de cei de la Direcţia de Sănătate Publică, care i-au spus că mama lor este infectată cu noul coronavirus. „Era 17.38, că m-am uitat la ora apelului. Ne-a spus să dispară toată lumea de la casa mortuară că vor veni să sigileze sicriul şi să dezinfecteze biserica şi casa. Am închis şi am plecat acasă", continuă Liliana să povestească drama acelei zile.

Spre seară, au sunat cei de la Poliţie şi le-au zis rudelor că ei vin să sigileze coşciugul şi să vină şi familia la casa mortuară, care este în curtea bisericii. „M-am dus eu şi sora mea la biserică. Au venit doi poliţişti, ca să se asigure că nu e nimeni cu mortul, şi doi pompieri. Dar pompierii au venit fără nimic la ei ca să sigileze sicriul şi am căutat noi nişte celofan găsit prin biserică şi am luat de la părinte un ciocan şi cuie ca să sigileze sicriul. Am închis apoi şi am plecat acasă cu toţii", spune fiica.

Duminică dimineaţa, la ora 10.00, au plecat spre capelă ca să o înmormânteze, dar nu aveau niciun fel de acte. „Ni s-a spus că putem să o înmormântăm, să stăm la distanţă, dar nu aveam niciun fel de acte şi atunci am rechemat ambulanţa ca să ne facă confirmarea decesului. Nu ştiam ce să facem şi unde să sunăm. Era mama noastră care murise, durerea era mare", plânge Liliana a neputinţă.

S-a făcut ora 11.00. Familia nu avea nici constatarea de deces nici adeverinţa de înhumare. „De la DSP ne-a spus o doamnă că şi-a luat domnul primar angajamentul să se ocupe de tot. Nu s-a întâmplat aşa", reclamă femeia. În cele din urmă, cu ajutorul viceprimarului, actele au ajuns la primăria din Frecăţei, fiind eliberată şi adeverinţa de înhumare. Atunci, a intervenit o altă problemă: cum să transporte sicriul cu mortul greu de 300 de kilograme la cimitir şi să-l înmormânteze în cimitir?

Primarul localităţii, Marian Naiman - spun fiicele femeii decedate - a trimis un angajat al primăriei cu un utilaj ca să sape groapa din cimitir, după care s-a spălat pe mâini, spunând că primăria nu este firmă de pompe funebre, declarând public acest lucru. „Nu am avut nici gropari, nimic. Tata a cerut patru băieţi ca să care sicriul, dar de la DSP ni s-a zis că nu avem voie să aducem nici gropari, că ne mai luăm şi amendă, şi că de toate se ocupă domnul primar", reclamă femeia.

Numai că nu s-a întâmplat aşa şi au dus mortul la groapă cu remorca familiei, ajutaţi de şase pompieri, iar crucea a fost purtată de una dintre fiice. După ce sicriul a fost aruncat în groapă, întrucât pompierii nu au avut suficientă forţă să ţină sicriul şi să-l aşeze cu grijă jos, familia a rămas singură să astupe groapa cu pământ.

„Am înmormântat-o ca pe un câine. Dacă trimitea primarul acel utilaj cu care s-a săpat groapa se putea aranja frumos sicriul pe fundul gropii. Aşa, i-am rupt şi capacul, nu mai zic că şi la fund s-a stricat. Însă, primarul a motivat că omul este liber duminică şi că nu poate să-l ţină până după înmormântare", plânge femeia.

„Nu aveam nevoie de bani de la nimeni, că suntem trei surori. Toate muncim şi voiam să o îngropăm pe mama creştineşte, numai că am rămas noi să aruncăm cu pământ peste sicriu, pentru că nu ni s-a dat voie să aducem oameni în cimitir". În cele din urmă, au mai fost ajutaţi la astuparea gropii de un văr de-al mamei sale care a zis că nu este posibil ca nişte copile să-şi îngroape mama.

În loc să-şi ajute cum poate mai bine oamenii din localitate, primarul Marian Naiman preferă să răspundă la acuzaţiile ce i s-au adus, pe Facebook. „Nu ne-am închipuit că nu veţi avea un gropar care să arunce pământul pe coşciug! Dacă s-ar fi pus pământul cu cupa, coşciugul ar fi fost distrus. Nu aţi ţinut cont că angajatul primăriei a venit în timpul lui liber la ora 7.30. Voiaţi să stea până la ora 16.00 să punem pământul cu cupa peste sicriu. Va rog să nu transformaţi Primăria Frecăţei în firmă de pompe funebre", se disculpă alesul comunei, care este primar de luni până vineri.

El adaugă faptul că şi la Cataloi a fost un caz de COVID, dar acolo oamenii nu au fost expuşi pericolului... „Deşi ştiaţi că mama dumneavoastră e suspectă de COVID, aţi organizat privegherea mortului, cortegiul funerar, mersul la biserică cu coşciugul deschis. Acum ce urmează?! Carantinăm satul din cauza dumneavoastră?", încheie primarul.

De atunci au trecut câteva zile, dar scandalul este departe de a se fi încheiat. Liliana mărturiseşte că tatăl său, care a rămas singur, este hulit de unii dintre vecini şi miercuri dimineaţă, omul care îi lăsa mâncare la poartă nu a mai venit: „Unul dintre ei, Mihai, a spus lumii în sat să nu mai treacă oamenii pe strada noastră, deşi cine îi aduce mâncarea i-o lasă la poartă". Pe lângă răutatea vecinilor, toată familia sa trebuie să dea cu subsemnatul la Poliţie, după ce i s-a deschis dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

„La data de 06.10.2020, în baza informaţiilor obţinute din surse deschise (postări pe reţeaua de socializare Facebook) conform cărora la data de 03.10.2020 cu ocazia decesului numitei Gheorghe Aurica din satul Teliţa, com. Frecăţei, jud Tulcea, până la sosirea echipajului ISU Delta Tulcea, rudele acesteia au procedat la spălarea cadavrului, deşi cunoşteau că aceasta a decedat din cauza virusului SARS COV 2, existând astfel suspiciuni de răspândire necontrolată a noului coronavirus, lucrătorii Secţiei 1 Poliţie Rurală Tulcea s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin 2 C. pen.", conform unei informări a secţiei rurale.

Potrivit protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus (SARS-CoV2) în cazul în care o persoană decedată de SARS-CoV2 moare la domiciliu se sună la 112. Prefectul judeţul Tulcea, Alexandru Cristian Iordan, spune că, potrivit informării primite de la şeful Centrului Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, personalul de pe Ambulanţa care a venit acasă la Aurica Gheorghe a recomandat membrilor familiei să nu părăsească locuinţa până nu va veni rezultatul testului. Aceeaşi recomandare a fost şi pentru suspectă, însă nu s-a pus în discuţie faptul că va pleca de acasă din cauza faptului că era supraponderală.

„Între momentul testării şi rezultatul testului, a intervenit decesul. Ce trebuia să facă familia? Trebuia să sune, potrivit protocolului specific, la 112, pentru a anunţa faptul că femeia, care era suspectă de COVID - 19, a decedat. În momentul în care intervine decesul, cadavrul este preluat şi transportat la morgă, unde se urmează procedurile de pregătire a decedatei şi de sigilare a sicriului. Ulterior, sicriul deja sigilat este predat familiei pentru înmormântare", a declarat reprezentantul Guvernului în judeţului Tulcea.