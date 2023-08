Ce a provocat dezastrul de la Crevedia: Motivul incredibil care a provocat deflagrația

La data de 26.08.2023, în jurul orei 18.50, politiatii din DB au fost sesizați, prin S.N.U.A.U 112, cu privire la faptul că, la o stație GPL din comuna Crevedia, pe DN 1 A, a avut loc o explozie.

Din informațiile obținute de stiripesurse.ro, în locul unde a avut loc explozia se efectua o operațiune de încarcare a cisternelor de gaz, iar deflagrația a fost provocată de neatenția unui angajat care se ocupa de manevrarea furtunelor. Unul dintre furtune a cedat și l-a prins pe angajatul stației de GPL cu țigara aprinsă în mână.

La 2 ore distanță a avut loc o nouă explozie, iar numărul victimelor crește alarmant. Răniții au fost transportați la spitale, iar numărul locurilor disponibile a fost deja atins. Răniții urmează să fie transportați la spitale din Europa. „O parte din personal și șefii de secție vin spre spital ca să elibereze locuri, să ne asigurăm că avem capacitatea să primim răniții, a declarat la Digi 24 Radu Țincu, medic ATI Floreasca.

Potrivit ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila, există şi decese în urma exploziei, relatează News.ro.

"Există şi decese, nu pot să confirm dacă unul sau două. Există circa 8 victime care au arsuri de grade diferite, una dintre ele cu arsuri extinse, este la Spitalul de Arşi, celelalte sunt îndrumate către spitalele care au secţii de arşi, respectiv Bagdasar şi Floreasca. Am constituit un grup de urgenţă la nivelul ministerului şi celelalte spitale care au secţii de chirurgie plastică vor îngriji pacienţii, dacă numărul lor va fi mai mare (...) Un deces este confirmat, pentru a doua victimă nu am încă confirmarea. Există deci şi decese. Cel puţin asta e informaţia pe care am primit-o eu", a declarat Alexandru Rafila, la Digi 24, potrivit sursei citate.

Ministrul Sănătăţii a precizat că este posibil ca o parte dintre persoanele rănite să fie transferate în străinătate.

"Examinăm şi vom lua rapid o decizie, dacă este nevoie să transferăm în străinătate unii dintre aceşti pacienţi pentru că în cazul în care la spitalele din Bucureşti este depăşită capacitatea, având în vedere că existau deja multe persoane cu arsuri internate din alte accidente şi nu cred că este timpul să pierdem un minut să nu acordăm asistenţă acestor oameni. În momentul de faţă avem două locuri la Bagdasar, un pacient va fi îngrijit iniţial în UPU. La Floreasca este o situaţie asemănătoare, suntem în legătură cu managerii de acolo. Chiar dacă nu sunt suficiente locuri în secţiile specializate, vor fi duşi în UPU pentru acordarea primului ajutor şi a primelor îngrijiri, iar dacă condiţiile de internare nu permit, adică dacă nu vor fi locuri în unităţile specializate pentru arşi ei vor fi transferaţi în cel mai scurt timp în străinătate", a subliniat Rafila.

Alexandru Rafila a explicat şi că există şi varianta ca persoane rănite în urma exploziei să fie duse la spitale din România.

"Noi mai avem câteva spitale în ţară care pot trata marii arşi, avem şi la Timişoara, dacă e nevoie, vor fi transferaţi acolo. Suntem în legătură cu directorii de spitale şi colegii din Ministerul Sănătăţii. Am făcut o celulă de criză, m-am ocupat personal", a mai spus Rafila.

Până în prezent, şase persoane au fost transportate la spitale. Un pacient a fost dus la Spitalul Floreasca, iar alţii la Bagdasar-Arseni.

La Ministerul Sănătăţii a fost organizat un grup de lucru în urma incidentului.

Autorităţile din judeţul Dâmboviţa au activat Planul Roşu de Intervenţie în urma exploziei urmată de incendiu care s-a produs la o staţie GPL în localitatea Crevedia.

Primarul din Crevedia, Petre Florin, afirmă că locul unde a avut loc explozia urmată de incendiu era mai degrabă un depozit de GPL, după ce activitatea de vânzare de carburanţi către cetăţeni a fost suspendată de ISU. "Nu mai aveau voie să vândă la butelii la cetăţeni, dar cisternele încărcau acolo", explică el.

Primarul din Crevedia, Petre Florin, a declarat, la Digi 24, că echipajele de intervenţie nu pot face mare lucru, întrucât încă arde, conform News.ro.

"Au scos o cisternă, mai sunt două în incinta care stă să se prăbuşească. E foarte gravă stuaţia. Avem câteva victime, le-au luat pe targă, elicopterul SMURD este şi el aici. Aşteptăm să intervină pompierii. Flăcările se duc spre locuinţe. Sperăm să lichideze cât mai repede", a spus el.

Primarul a explicat că acolo era mai degrabă un depozit GPL: "Când am venit eu la primărie, această locaţie avea suspendată activitatea de cei de la ISU, nu mai avea voie să vândă carburanţi la cetăţeni. Dar venea cisterna, încărcau, ştiu ei ce făceau. Cei de la ISU au fost de 2-3 ori în control, dar mai multe informaţii nu deţin. Nu mai aveau voie să vândă la butelii la cetăţeni, dar cisternele încărcau acolo".

El a oferit câteva informaţii pe care le avea despre victime.

"Una dintre victime va pleca cu elicopterul SMURD, am înţeles că nu găsesc doi muncitori care erau acolo. Încă nu se ştie dacă au fost azi la muncă. Cei care au fost scoşi de acolo nu se poate vorbi cu ei, sunt pe targă", a mai spus primarul.

Ce spune ISU

"Având în vedere numărul de persoane implicate, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie", precizează ISU Dâmboviţa.

De asemenea, având în vedere degajările mari de fum, pentru protecţia populaţiei aflată în proximitatea zonei de manifestare a fost transmis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului RO-ALERT.

Conform datelor furnizate de ISU, la faţa locului s-au deplasat 4 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie la înălţime, 3 ambulanţe SMURD şi 7 ambulanţe SAJ. În sprijinul ISU Dâmboviţa au fost alocate şi 10 autospeciale de stingere, 10 ambulanţe SMURD, o autospecială de intervenţie la înălţime şi o autospecială CBRN din cadrul ISUBIF, iar la locul intervenţiei se deplasează şi elicopterul SMURD.

"Efectivele de la faţa locului au fost suplimentate după cum urmează: De la ISUBIF: 4 autospeciale de stingere, 1 autospecială de stingere cu pulbere şi azot, un Post Medical Avansat ( PMA); de la ISU Prahova: 3 autospeciale de stingere", mai transmite ISU.