Ce articole ar trebui sa cumperi in timpul reducerilor de iarna?

Luna ianuarie reprezinta un nou inceput pentru multi oameni si o motivatie pentru a-si atinge obiectivele. Pentru unii, acest nou inceput inseamna schimbarea obiceiurilor, a look-ului si a garderobei. Desi Black Friday este ziua cu cele mai mari reduceri din an, la inceput de an, pasionatii de cumparaturi au parte de o luna intreaga de promotii.

Foarte multe produse merita urmarite in luna ianuarie 2021, in special articolele sport si incaltamintea de iarna. Urmareste cu atentie echipamentele de fitness, precum si geci, ghete dama si lenjeriile de pat. Cu toate acestea, nu toate articolele beneficiaza de preturi excelente - asigura-te ca verifici cu atentie ofertele din luna ianuarie.

Echipament de fitness

Nu exista persoana care sa nu fi avut macar o data o rezolutie de Anul Nou in ceea ce priveste aspectul fizic, asa ca, de obicei, ne asteptam ca echipamentele de fitness sa fie puse in vanzare in luna ianuarie la preturi reduse. Desi nu sunt cele mai ieftine articole pe care le putem gasi in aceasta perioada de reduceri, echipamentele de fitness pot fi inca achizitionate la preturi mult mai mici in luna ianuarie decat in alta perioada din an. Comparativ cu luna anterioara, exista articole sportive reduse cu 50 % in perioada reducerilor, care se extinde pana la sfarsitul lunii februarie pentru unele magazine.

Ar trebui sa gasesti destul de multe magazine care ofera cu pana la 20% reducere la anumite produse. Dar exista cateva magazine de profil care vor avea reduceri semnificative - pana la 60% sau mai mult. In orice caz, urmareste magazinele sport si concentreaza-te pe anumite articole sau categorii.

Haine si incaltaminte de iarna

Pentru ca urmeaza sezonul de primavara-vara, magazinele fac eforturi uriase pentru a scapa de stocul existent. Acest lucru inseamna reduceri semnificative la articolele de imbracaminte de iarna si la incaltaminte precum cizme si ghete.

Daca ai evitat sa-ti aprovizionezi dulapul cu pulovere, esarfe si manusi pana in aceasta iarna, te vei bucura sa stii ca ianuarie este un moment bun pentru a cumpara articole confortabile la preturi mai mici. Este posibil ca ianuarie sa nu aiba la fel de multe oferte la articolele vestimentare ca luna decembrie, dar asta nu inseamna ca nu poti beneficia de reduceri semnificative la anumite produse. Pe masura ce magazinele incep sa faca loc articolelor de primavara, selectiile de iarna vor atinge preturi modice.

Articolele vestimentare si incaltamintea vor atinge cele mai mari reduceri, de aproximativ 60% pana la 75% in cele mai multe magazine, in timp ce este posibil sa beneficiezi si de preturi reduse cu 85% la unele produse. Desi te gandesti ca imbracamintea de iarna inseamna in mare parte geci si paltoane, poti gasi foarte multe articole vestimentare si accesorii care pot fi folosite pe tot parcursul anului. De asemenea, vei gasi manusi, sosete, esarfe, ghete si pantaloni la preturi foarte avantajoase.

In plus, este foarte posibil sa gasesti articole precum ochelari de soare si tricouri la preturi foarte mici. Deci, chiar daca nu esti in cautare de articole de iarna, este o idee buna sa verifici oricum reducerile din ianuarie 2021.

Lenjerii de pat

Poti gasi oferte la lenjeriile de pat in orice perioada a anului, dar in afara de Black Friday, ianuarie ar putea fi luna in care vei gasi aceste articole la cel mai mic pret din an. Acest lucru se datoreaza in mare parte magazinelor care ofera reduceri mari la articolele de sezon, dar doresc sa schimbe intregul stoc din magazin pentru a face loc colectiei de primavara. Poti beneficia de reduceri de pana la 70% sau 80% la cearsafuri, paturi, perne, prosoape si alte articole de uz casnic. Indiferent daca ai nevoie sa inlocuiesti vechiile lenjerii de pat, sa pregatesti dormitorul pentru oaspeti sau doar sa-ti imbogatesti colectia de lenjerii, luna ianuarie este momentul perfect pentru a achizitiona toate articolele pentru casa de care ai nevoie.

Decoratiuni

Decoratiunile de Craciun beneficiaza de cea mai mare reducere in luna ianuarie. Cel mai bun moment pentru a achizitiona aceste articole este in timpul reducerilor dupa Craciun, dar unele dintre aceste oferte vor continua pana in ianuarie. Este posibil sa poti economisi pana la 75%, fie ca alegi sa cumperi ornamente, brad artificial, instalatii sau decoratiuni pentru casa.