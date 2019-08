Ce fac astazi criminalistii la "casa groazei", de la Caracal

Anchetatorii vor incepe din nou sa rascoleasca locuinta lui Gheorghe Dinca. Procurorii si criminalistii revin in aceasta dimineata cu un nou mandat de perchezitie in casa groazei. Curtea, dar si interiorul locuintei lui Dinca vor fi verificate cu atentie si se va trece si la sapaturi. Si la politia din localitate vor continua audierile. Mai multi cunoscuti de-ai lui Dinca sunt asteptati pentru a raspunde intrebarilor anchetatorilor si li se vor preleva probe biologice.

Gropile betonate din curtea lui Dinca vor fi sparte, la fel si peretii ridicati recent in interiorul locuintei criminalului. Perchezitiile vor avea loc in baza unui nou mandat. " In baza unui nou mandat de perchezitie domiciliara emis de catre Tribunalul Bucuresti, activitatile procedurale vor fi desfasurate la domiciliul inculpatului si in perioada urmatoare", a anuntat printr-un comunicat de presa DIICOT. Deja legistii din Bucuresti au de analizat saci intregi de ramasite umane descoperite, la indicatiile lui Dinca, intr-o padure din apropiere de Caracal.