Cel mai varstnic pacient cu COVID-19 din Romania a fost confirmat la Buzau. Are 101 ani si a fost internat la Spitalul Judetean

Autoritatile sanitare din Buzau au anuntat ca printre cele mai recente cazuri de infectare cu noul coronavirus se numara si o femeie in varsta de 101 ani. Este vorba despre cel mai in varsta pacient cu COVID- 19 din tara noastra.

In ultimele 48 de ore, in judetul Buzau au mai fost confirmate 63 de cazuri noi de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Pacientii nou confirmati au varste cuprinse intre un an si 5 luni si 101 ani. Duminica a fost raportat si un deces, anunta Adevarul.

DSP Buzau a anuntat, duminica, 26 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Pacientii confirmati in ultimele 24 de ore au varste cuprinse intre 10 si 90 de ani. Numarul persoanelor confirmate pozitiv COVID-19 de la inceputul pandemiei ajunge astfel la 1.556.