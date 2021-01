Cele mai căutate investiţii ale românilor în 2020: aurul, autoturismele electrice, energia şi sectorul financiar

Aurul, autoturismele electrice, energia şi sectorul financiar au dominat preferinţele românilor de investiţii în pieţe internaţionale, iar aceste alegeri sugerează în general o dorinţă de asumare a unor riscuri mai mari, în sectoare volatile sau cu mişcări puternic în trend, în speranţa unor rezultate consistente.

Scorul titlurilor cu risc ridicat vs. titluri relativ mai puţin riscante pare a fi fost de 9 la 1. iShares Physical Gold, NIO Inc şi Tesla Inc (US) au fost printre preferatele investitorilor XTB în România, în 2020. Opt din zece cele mai tranzacţionate instrumente internaţionale cu deţinere la XTB, de către clienţii din România, au fost acţiuni cu deţinere, iar două au fost ETF-uri. XTB este o casă de brokeraj listată pe Bursa de la Varşovia şi lider de piaţă în România pe burse internaţionale. Datorită prezenţei sale pe 12 pieţe din Europa şi America de Sud, XTB este, de asemenea, o companie de investiţii în continuă dezvoltare, acţiunile fiind printre instrumentele preferate ale clienţilor brokerului în 2020.