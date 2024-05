CEO-ul Pfizer afirmă: "Cancerul este noul Covid". Compania lui Bourla se pregătește să lanseze o nouă injecție oncologică ARNm

Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, s-a lăudat săptămâna trecută că "cancerul este noul Covid", de pe urma căruia Big Pharma speră să obțină profituri masive prin vânzarea de medicamente împotriva cancerului.

"Oncologia este noul nostru Covid", a declarat Bourla într-un interviu pentru Fox Business. "Am făcut ceea ce am făcut cu Covid. Suntem foarte mândri că am salvat lumea, dar asta a rămas în urmă acum, vrem să o facem din nou și cred că oncologia este cea mai bună șansă a noastră de a face acest lucru."

Gazda Fox Business a întrebat cum va câștiga Pfizer în oncologie, la care Bourla a spus că medicamentele companiei sale vor crește semnificativ rata de supraviețuire a pacienților cu cancer. Ironia nu este pierdută pentru telespectatorul avizat, deoarece s-a raportat că vaccinul Covid, al cărui principal producător este Pfizer, provoacă cancer.

În timp ce vaccinul Covid este indicat să provoace cancer, recenta împingere a transsexualizării chimice a tot mai multor copii este o altă posibilă sursă de noi clienți, deoarece a fost documentat faptul că medicamentele pentru transsexuali provoacă și ele cancer.

Declarațiile directorului general nu fac decât să confirme tactica de afaceri a companiei "problemă, reacție, soluție", deoarece s-a raportat cu câteva luni în urmă că firma a investit masiv în medicamente împotriva cancerului.