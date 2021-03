Cercetatorul Jurma: Coronavirusul e ca un "supercomputer" biologic creat de noi. Măsurile împotriva lui sunt ca un "antibiotic" social

Vaccinul, împreună cu alte măsuri de limitare (exact cum se întâmplă în Israel și în Marea Britanie), dacă ar fi aplicate simultan peste tot în lume, ar putea într-adevăr eradica pandemia de Covid-19 până la sfârșitul anului, spune medicul și cercetătorul Octavian Jurma.

Agențiile de presă internaționale anunță tot mai des apariția unor noi tulpini ale coronavirusului, unele mai periculoase, altele mult mai contagioase. În tot acest timp, vacanța de vară se apropie, iar guvernele lumii par tot mai puțin dispuse să înăsprească restricțiile. Vaccinarea este o soluție, dar este ea suficientă? Noua tulpină californiană a intrat în atenție eclipsând varianta britanică, braziliană sau africană. Pare un joc fără sfârșit. Pare sau chiar este? Ce șanse avem să eradicăm în curând pandemia, pentru că de virusul SARS-Cov-2 e clar că nu vom scăpa?

"Discutăm despre un conflict între două specii. Aceste virusuri sunt arme populaționale, arme sociale, arme de război. Avem două tipuri de virusuri - de tip Ebola (de proximitate, care omoară atât de repede încât nu apucă să se răspândească) și acești viruși 'balistici' (au apărut în China și lovesc în America și peste tot) și care au alt profil - infecția durează mult mai mult și ea e suficient de subtilă încât să nu declanșeze măsuri imediate. Ați văzut, în Ghana, Ebola omoară 80% dintr-un sat, așa că se iau imediat măsuri dure. Dar când îți moare 1% dintr-un sat, se spune 'Ah, e un fel de gripă'. Avem de a face cu un virus foarte diferit și de virusul gripal, care la rândul său se manifestă rapid simptomatic. De data asta, indiferent de cât suntem noi de responsabili, nu reușim să ne izolăm în timp util în situația unei infecții cu Covid, pentru că în cele 5 zile avem timp să-l transmitem fără să știm că suntem infectați.", spune dr. Jurma.

"Virusul este ca un computer. Când cumpărăm un telefon mobil, ne uităm câte nuclee are. De ce? Dacă are un singur nucleu, are o capacitate de calcul mai mică, dacă are 8 nuclee are o capacitate mare de calcul, iar dacă are 16... Fiecare dintre noi, odată ce suntem infectați, devenim un procesator de variante. Știm că virusul SARS-CoV-2 suferă în medie 2 mutații pe lună. Dacă sunt 1-2-10 oameni infectați, majoritatea acestor mutații vor fi inofensive. Pentru ca o mutație periculoasă să se poată răspândi trebuie să apară într-o zonă în care nu există măsuri de limitare semnificativă a răspândirii virusului. Aceasta este o teorie pe care acum o putem verifica în practică. Nu avem nicio tulpină periculoasă nouă în țările care și-au controlat foarte bine pandemia, pentru că neavând multe infecții nu putem avea nici multe variante. Există asemenea tulpini noi, dar ele nu au niciun motiv să devină dominante.", adauga medicul.

"Motivul pentru care tulpina britanică devine dominantă este că infectează mai eficient decât vechea tulpină. E vorba despre așa-numiții algoritmi genetici, ele concurează între ele. E ca și în societatea umană: Ca să crească cineva, trebuie să scadă vechea putere. La fel, în California noua tulpină apare în 90% din cazuri. Și virusul de acolo este mai bine adaptat să facă față la măsurile noastre. Singura cale prin care putem opri apariția acestor variante este să limităm numărul de infecții. Evident, el nu se poate limita în spitale, acolo ajung oamenii după ce numărul de infecții crește foarte mult. De aceea, măsurile preventive (care au lipsit în Europa și America sub pretextul protejării economiei) au permis multiplicarea virusului la nivelul milioanelor de cazuri. Revenind la metafora cu telefonul, imaginați-vă că telefonul acela care avea 8 nuclee acum are milioane de nuclee.", este de parere Jurma.

"Fără să vrem am format un supercomputer biologic, al cărui scop este simplu: să se răspândească în continuare și să se adapteze la provocările pe care le întâlnește. O parte dintre acestea sunt chiar măsurile de restricție pe care noi le luăm. Știm asta de la antibiotice - se numește rezistența la antibiotice. Dacă nu iei un antibiotic așa cum trebuie (îl iei doar pe jumătate sau greșit), nu faci altceva decât să selectezi tulpinile rezistente la antibiotic, la bacterii. La fel funcționează și măsurile noastre în cazul Covid-19 - ca un fel de antibiotic social. Atâta vreme cât noi permitem acestor infecții să scape de sub control, ele se vor înmulți. Știm foarte bine că orice pandemie începe cu un singur caz. E o chestiune de timp să ajungem la milioane, creșterea e exponențială. Ceea ce urmează este că, indiferent ce măsuri luăm, noi în același moment punem o presiune selectivă pe virus să se adapteze la măsurile noastre. De aceea, singurele țări care au înțeles în zona noastră cum se revine la control sunt, din punctul meu de vedere, Israel si Marea Britanie: carantină + teste + vaccinare. Această abordare tridimensională este capabilă să ne aducă înapoi, la control. Odată ce limităm numărul de infecții, automat scade numărul de tulpini, de variante produse.", spune cercetatorul.

"E important să înțelegem că nu vom învinge pandemia singuri, nici măcar la nivel național, decât dacă ne izolăm complet. Orice țară se poate insulariza, nu trebuie să fie înconjurată de ape. Mă refer la izolarea față de ceilalți. Conform teoriei celor 6 grade de separație, noi suntem la 6 pași distanță față de oricine. Oamenii de știință încep să își dea seama că ceea ce știm noi despre epidemie e ca și cum ai încerca să aplici ceea ce știi despre furtunile din Bărăgan ca să încerci să înțelegi un uragan tropical. E atât de diferită pandemia de epidemie încât trebuie să rescriem manualele de epidemiologie. Cea mai bună veste este vaccinul. Cumva, ni s-a dat o șansă. Vaccinul, împreună cu alte măsuri de limitare (exact cum se întâmplă în Israel și în Marea Britanie), dacă ar fi aplicate simultan peste tot în lume, ar putea într-adevăr eradica pandemia până la sfârșitul anului. Măsurile parțiale adoptate în Europa au permis virusului să se adapteze. Există riscul să selectăm tulpini rezistente la vaccin. Trebuie să privim asta ca un război total. ", concluzioneaza medicul Octavian Jurma.