China se lauda ca navele si avioanele sale au respins puternicul distrugator american USS Benfold din apele teritoriale nationale

Ministerul Apararii din Republica Populara Chineza a informat luni, 12 iulie, ca distrugatorul american USS Benfold (DDG-65) a intrat ilegal in apele teritoriale ale Chinei din zona insulelor Paracel, fapt ce a generat un raspuns din partea armatei chineze.

"Pe 12 iulie, distrugatorul american purtator de rachete Benfold, fara a primi permisiunea guvernului chinez, a invadat ilegal apele teritoriale ale arhipelagului Xisha (denumirea chineza a insulelor Paracel)", a declarat Tian Junli, purtatorul de cuvant al Comandamentului de lupta Sud al Armatei Populare de Eliberare din China. Potrivit China Central Television, Junli a mentionat ca "forte aeriene si navale ale tarii au blocat distrugatorul american, l-au avertizat si l-au alungat din apele teritoriale chineze".

"Insulele Xisha sunt teritoriu primordial chinez, actiunile fortelor americane reprezinta o incalcare grava a suveranitatii si securitatii Chinei, cauzeaza daune grave pacii si stabilitatii in Marea Chinei de Sud, reprezinta o incalcare grava a principiilor internationale, legislatiei si normelor cheie ale relatiilor internationale", a declarat oficialul chinez. In Marea Chinei de Sud, unui numar mare de tari din regiune isi revendica zone ale arhipelagului Spratly si insulelor Paracel adiacente acestuia. Pe langa pozitia strategica, data de situarea la intersectia oceanelor Indian si Pacific, se estimeaza ca in zona insulelor exista rezerve semnificative de petrol si minerale.

Principalii pretendenti asupra acestor teritorii sunt Vietnamul si China, insa si Brunei, Malaezia, Taiwan si Filipine au, de asemenea, pretentii partiale sau totale inclusiv asupra apelor din jurul insulelor. De cealalta parte, US Navy nu au confirmat fortarea iesirii distrugatorului din zona, insa au emis un comunicat in care declara ca prezenta USS Benfold nu face decat sa confirme drepturile de libera navigatie in jurul insulelor Paracel, in baza dreptului international, in contextul in care o serie de state din zona incearca in mod abuziv sa limiteze acest drept.

"Angajandu-se in treceri pasnice, fara a notifica in prealabil sau a solicita permisiunea unora dintre pretendenti, Statele Unite contesta restrictiile ilegale impuse de China, Taiwan si Vietnam", se precizeaza in comunicat. Referitor la China, partea americana se bazeaza pe decizia din 12 iulie 2016 a Curtii de arbitraj din Haga, care a decis ca China nu are drepturi istorice asupra Marii Chinei de Sud, decizie pe care insa Beijingul o respinge si o ignora. In context, duminica, 11 iulie, secretarul de stat american, Antony Blinken, a transmis printr-un comunicat ca libertatea de navigatie este interesul "etern" al tuturor tarilor, iar in Marea Chinei de Sud se inregistreaza cea mai mare incalcare a acestui drept.