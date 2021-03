Clanul de la Politia Campeni. Incidentul scandalos incheiat cu demiterea sefului si pensionarea fortata a doi politisti

Politia orasului Campeni este in aceasta perioada scena unui scandal fara precedent. Mai multi politisti sunt vizati de o ancheta penala dupa ce un tanar din comuna Bistra ar fi fost agresat chiar de catre un politist cu cagula pe fata. Doi politisti s-au pensionat fortat, iar seful a fost demis.

Tanarul a semnalat ca la un local ce apartine unui om al legii sunt incalcate regulile impuse de pandemie. Incidentul a avut loc in 30 ianuarie 2021. Barbatul aflat intr-o masina a fost atacat cu o ranga de o persoana necunoscuta, cu fata acoperita cu o cagula, in fata unui local din comuna Bistra. Dorel Risteiu a sustinut ca agresiunea a avut loc dupa ce a sunat la 112 si a anuntat ca restaurantul era deschis dupa ora 21.00. Barbatul a postat mai multe imagini pe reteaua de socializare cu momentele in care a reclamat situatia, dar si cu masina cu geamurile sparte si ranile pe care le-a avut, in urma atacului.

Barbatul cu cagula a actionat dupa ce au plecat echipajele de Politie, sosite ca urmare a primului apel la 112. Trei dosare sunt instrumentate de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, care au preluat ancheta de la Parchetul de pe langa Judecatoria Campeni. Intr-un dosar sunt cercetati penal doi barbati, care sunt acuzati de loviri sau alte violente, respectiv distrugere. Victima agresiunii a facut, de asemenea, plangeri impotriva a patru politisti din Campeni, pentru abuz in serviciu, favorizarea infractorului si divulgarea de informatii secrete. O alta plangere vizeaza un alt politist si o alta persoana, pentru amenintare.

Politistul care detine restaurantul din Bistra, principalul suspect in dosarul de lovire si distrugere, si-a depus dosarul pentru pensionare la doua zile dupa incident. S-a pensionat, de asemenea, si ofiterul de serviciu din seara zilei de 30 ianuarie. Surse din sistem sustin ca acesta a intarziat deliberat trimiterea echipajelor de Politie dupa ce tanarul a sunat a doua oara la 112 pentru a permite atacatorului sa dispara. Dorel Risteiu afirma ca ancheta ar putea fi "ingropata" daca dosarele vor fi retrimise la Parchetul de pe langa Judecatoria Campeni, procurorii de aici fiind obligati sa lucreze cu politisti care sunt colegi cu cei acuzati de el.

"Procurorul de caz a renuntat la acuzatia noastra de tentativa de omor, fara sa se efectueze nicio cercetare. Dupa identificarea agresorilor, politia si procurorul de caz nu au luat nicio masura preventiva. Mai mult de atat procurorul ne-a respins nenumarate cereri de a studia dosarul", a precizat victima agresiunii, care sustine ca au fost stabiliti, totusi, principalii agresori. O ancheta a fost derulata si in interiorul IPJ Alba. Una dintre concluzii a fost schimbarea comandantului Politiei orasului Cimpeni.

Astfel, comisarul de politie Grigore Sorin Popa a fost demis de la conducerea Politiei Campeni si a fost imputernicit sef al Politiei orasului Baia de Aries pe o perioada de sase luni. La Campeni a fost numit comandant inspectorul de politie Sorin Ilie Puscasu-Barna. Acesta are o misiune complicata, avand in vedere ca in ultimii ani structura de politie din cel mai important oras al Muntilor Apuseni a devenit o institutie dominata de interese personale ale angajatilor. Una din primele masuri ale acestuia a fost sa solicite detasarea unui politist care detine prin interpusi o benzinarie in oras. Acesta ar urma sa lucreze la postul de politie din comuna Vadu Motilor.