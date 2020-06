Colapsul liberalilor în București

În tentativa sa reușită de a-l scoate din marele joc pe Rareș Bogdan, blocându-i acestuia accesul la conducerea PNL Bucrești, Ludovic Orban și-a asumat implicit un eșec de proporții în Capitală. Iar procesul care pregătește acest final devine pe zi ce trece mai vizibil. Până în prezent, nu mai puțin de 380 de liberali din București, în special din Sectoarele 3 și 4, au migrat. Și unde au făcut-o? Taman în tabăra PSD.

Există o regulă nescrisă, dar confirmată din patru în patru ani, în sensul că migrarea unor activiști politici se face din tabăra opoziției în tabăra puterii. Rareori se întâmplă invers. Și este și logic ca lucrurile să stea astfel. Acum însă, iată, în urma autodinamitării din interiorul PNL, procesul s-a dat peste cap. PNL se află la guvernare, Ludovic Orban împarte favoruri în stânga și în dreapta și, totuși, liberalii pleacă la un partid din opoziție. În condiițile în care PSD, pe moment cel puțin, nu prea are ce oferi.

Și nu pleacă orice fel de liberali. Sunt vechi și experimentați activiști politici, cu priză la electoratul din Capitală. Cei mai mulți dintre cei 380 de autotransferați au condus în ultimii 20 de ani campanii electorale și mulți dintre ei au deținut funcții de conducere. Cu titlu de exemplu, de la PNL Sector 1 au plecat între alții la PSD ultimii cinci secretari generali. De la PNL Sectoarele 4 și 5, ultimii doi secretari generali. Mai trebuie luată în calcul și migrația unor prim-vicepreședinți și vicepreședinți PNL, precum și a unor echipe întregi de tineri, în special studenți. Cât privește foștii pedeliști, devenii peneliști atunci când cele două partide au fuzionat, cei din București au părăsit în masă organizațiile PNL, completându-și și ei cererile de adeziune la PSD. Bomboana pe colivă este pusă recent de Anca Boagiu, după ce în PSD s-a înscris între alții Hazem Kansou, până de curând secretar general PNL București.

Exclus din partid pentru delict de opinie, cunoscutul liberal Bogdan Jelea a plecat la PSD cu o întreagă echipă liberală, care activase în Sectorul 5. Sunt doar câteva exemple, care demonstrează cât de gravă este destructurarea organizațiilor PNL din București.

Concluzia: jocurile de culise care au sacrificat PNL București de dragul ambițiilor lui Orban tocmai în PNL București îi vor exploda acestuia în plină figură: deja candidatura liberalului Cristian Popescu la Sectorul 2 e dată ca sigură din partea PSD, cu șanse uriașe de câștig. Adăugam aici Sectoarele 3 și 4, dar și Primăria Capitalei. Nici în restul Bucureștiului nu există o garanție a succesului PNL: la Sectorul 1, favorită este userista Clotilde Armand, însă dacă Orban își va impune separat candidatul, pe cvasinecunoscutul Tănase Stamule, actualul edil are șanse mari la al doilea mandat. La sectorul 5, fostul viceprimar PNL, aflat la al patrulea partid, Dan Croitoru, are șanse minime să iasa pe locul 1 în lupta cu actualul edil, Daniel Florea, confruntarea fiind arbitrată de alți doi candidați grei: Marian Vanghelie din partea propriei formațiuni, PSDI, și Lucian Iliescu din partea PMP. În fine, la sectorul 6, Gabriel Mutu e în revenire de formă pe fondul pandemiei, iar Ciprian Ciucu are o notorietate de 5% și posibili rivali asumați din partea PMP, USR și PLUS.

Pentru cariera politcă a lui Ludovic Orban, dezastrul previzibil de la apropiatele alegeri pe București marchează sfârșitul. Analizând situația din Capitală, nu putem ajunge la o altă concluzie, decât aceea că Ludovic Orban începe să miroasă a cadavru politic. Și culmea ironiei este că nici măcar obiectivul pentru care a sacrificat cea mai importantă organizație din țară și cel mai relevant obiectiv de la locale nu va fi atins. În sensul că, deși l-a ținut departe de butoanele reale ale puterii din PNL, Ludovic Orban nu l-a putut anihila pe Rareș Bogdan. Dimpotrivă. După ce Ludovic Orban va eșua în alegeri, Rareș Bogdan va veni probabil la conducerea PNL, total legitimat practic char de însuși Ludovic Orban. Și deloc erodat.

Sorin Rosca Stanescu