Colonizarea de pe Marte: Elon Musk vrea să trimită o mie de nave spațiale simultan spre Planeta Roșie și să cpnstruiască o bază pe Lună

Elon Musk își dublează angajamentul față de colonizarea planetei Marte. Într-un discurs ținut la instalația Starbase a SpaceX din Boca Chica, Texas, el a prezentat o actualizare a modului în care progresele înregistrate de racheta Starship a companiei și scăderea drastică a costurilor de lansare ar putea, într-o zi, să vadă mii de nave în același timp îndreptându-se spre Planeta Roșie.

Fondatorul SpaceX nu a făcut niciodată un secret din obiectivul său final de a coloniza Marte pentru a face din omenire o specie multiplanetară. Deși a făcut anterior previziuni destul de optimiste cu privire la momentul în care intenționează să trimită prima navă spațială de pionierat pentru a începe colonizarea, el a rămas categoric în legătură cu modul în care vede popularea sistemului solar și dincolo de acesta ca pe o protecție împotriva căderii civilizației sau chiar a extincției umane.

Nu este o idee nouă. Conceptul a fost adoptat de H G Wells, care a fost ironizat de C S Lewis în cartea sa " Out of the Silent Planet", și a fost un element de bază al science-fiction-ului timp de peste un secol, dar, având în vedere că Musk preconizează că SpaceX va reprezenta în curând 90 % din toate lansările spațiale orbitale și că noile sale rachete vor face ca costurile acestor lansări să ajungă în subsol, merită să îl ascultăm.

Potrivit lui Musk, el vede primele colonii înființate pe Marte în termen de 20 de ani, iar compania sa construiește deja superfabrici și înființează locații de lansare pentru a susține acest lucru. În viziunea sa, acesta nu va fi un mic avanpost precum cele pe care NASA le plănuiește pentru Lună, care vor fi vizitate doar ocazional, ci un oraș cu un milion de oameni care se află acolo pentru viață.

În plus, intenționează să își construiască propria bază lunară. Cheia pentru acest lucru este dezvoltarea rapidă a lansatorului și a vehiculului Starship, care a efectuat deja trei zboruri de testare orbitale. Deși niciunul dintre acestea nu a fost un succes deplin și toate s-au încheiat cu pierderea prematură a vehiculelor, SpaceX este imperturbabilă datorită politicii sale de dezvoltare a rachetelor de la testare la distrugere.

Cu un al patrulea zbor programat pentru luna mai, Musk prezice deja o șansă de până la 90% ca prima treaptă Super Heavy să fie recuperată în siguranță de către noul turn de capturare Mechazilla al companiei - care folosește brațe gigantice pentru a fixa racheta în timpul aterizării sale în forță. O aterizare forțată a celui de-al doilea etaj Starship va veni mai târziu, după noi modificări. În plus, alte șase propulsoare și navete sunt în curs de construcție, ritmul de asamblare urmând să se accelereze foarte mult.

Musk a prezentat, de asemenea, modificările aduse designului Starship. Grupul de motoare Raptor utilizate în seria actuală de teste asigură 280 de tone de împingere fiecare.El preconizează că această cantitate va fi în curând mărită la 330 de tone, ceea ce va conferi sistemului de lansare Starship o împingere totală la decolare de 10.000 de tone. Acest lucru se datorează, în parte, faptului că motoarele au fost mult simplificate prin integrarea unor elemente precum sistemele de răcire în motoare, ceea ce le face mai ușoare și mai fiabile.

Odată cu aceasta, racheta Starship va crește în dimensiune cu 10 m (33 ft) și cu sarcini utile mult mai mari de 200 de tone pe orbita joasă a Pământului. Nava din a doua treaptă va fi, de asemenea, capabilă de transferul de combustibil pe orbită, SpaceX testând deja această tehnologie.

Poate că cea mai sobră predicție aici este în ceea ce privește economia. Musk susține că, atunci când Starship 3 va fi gata de serviciu, va pune pe orbită cele 200 de tone ale sale pentru același cost ca și jumătatea de tonă a lui Falcon 1, ceea ce ar revoluționa explorarea și exploatarea spațiului.9 milioane de dolari pentru 200 de tone ar fi o scădere de 400 de ori.

Totuși, Musk fiind Musk, nu se mulțumește cu atât. El vrea să construiască o flotă de nave spațiale cu variante specializate pentru Pământ, Lună și Marte - cea din urmă fiind proiectată să fie demontată la aterizare pentru a oferi coloniștilor materiale de construcție. El prevede un convoi de o mie de nave care se asamblează și se alimentează pe orbita Pământului în așteptarea momentului optim pentru a merge pe Marte - o fereastră care apare la fiecare 26 de luni pentru începutul călătoriei de 259 de zile. Numai acest lucru va necesita 10 lansări pe zi, în fiecare zi, pentru a fi susținut.

Ca să nu mai vorbim de planurile sale de a înființa fabrici de cracare a combustibilului pe Marte și tot felul de infrastructuri, inclusiv, dacă va obține permisiunea, centrale nucleare pentru a face totul să funcționeze.

"Dacă vă puteți imagina toate aceste nave spațiale așteptând pe orbită ca planetele să se alinieze și apoi această flotă stelară gigantică să decoleze spre Marte", a spus Musk. "În regulă, deci chiar vom face acest lucru. Și când te gândești unde a început totul, această [bază stelară] era literalmente doar un banc de nisip unde ne aflăm acum. Și acum uitați-vă la ce am făcut aici. Și am reușit să facem trei zboruri de pe Starship și urmează un al patrulea. Și construim o fabrică gigantică care va fi capabilă să producă un număr masiv de nave. Deci este real. Chiar vom face asta! Vom duce omenirea pe Marte. Și sunt convins că o puteți face."