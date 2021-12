Comandantul care a fondat legendara unitate de elită Seal Team Six a murit. Povestea lui Richard Marcinko soldatul "bun la război"!

Richard Marcinko, comandantul care a fondat unitatea de elită Seal Team Six a forțelor armate americane care ulterior avea să ducă la îndeplinire misiunea de ucidere a lui Osama Bin Laden, s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani, anunță BBC.

Un veteran al Războiului din Vientam, Marcinko a condus unitatea de elită în primii trei ani de existență a ei, fiind decorat cu peste 30 de medalii și citații în timpul carierei sale din Marina Statelor Unite. Stilul său direct și dur a adus un succes răsunător unității însă adesea a provocat conflicte cu superiorii săi. Unii l-au acuzat că a încurajat o mentalitate iresponsabilă în rândul membrilor Seal Team Six iar în afara câmpului de luptă Marcinko a avut probleme cu legea și a fost încarcerat pentru o perioadă scurtă de timp pentru fraudă.

În pofida acestui lucru, el a jucat un rol vital în consolidarea capabilităților antiterorism ale Statelor Unite la sfârșitul Războiului Rece. Personalitatea sa puternică și autobiografia „Rogue Warrior" au contribuit la consolidarea imaginii Seal Team Six în folclorul militar și cultura populară. Marcinko s-a născut în 1940 în Lansford, un orășel minier din statul Pennsylvania. Părinții săi erau imigranți din Slovacia și Herțegovina, toți bărbații din familia sa fiind mineri.

Viitorul comandant al trupelor americane de elită a relatat în „Rogue Warrior" că „viața era simplă și viața era grea, cred că unii dintre ei ar fi vrut să se tragă în sus de șireturile bocancilor însă majoritatea erau prea săraci pentru a-și cumpăra bocanci". După ce a abandonat liceul, Marcinko a încercat să se înroleze în rândul Pușcașilor Marini americani însă a fost respins fiindcă nu avea diplomă de absolvire a liceului. El s-a înrolat apoi în Marina Statelor Unite la vârsta de 18 ani, fiind trimis ca ofițer în Vietnam alături de Seal Team Two în 1967.

În timpul acestui conflict Marcinko a fost decorat cu Crucea Vietnameză pentru Curaj și patru Stele de Bronz. El a povestit în biografia sa că nord-vietnamezii puseseră o recompensă pe capul său din cauza succesului pe care l-a repurtat pe câmpul de bătălie. „Sunt bun la război", a afirmat acesta într-un interviu acordat revistei People. „Chiar și în Vietnam, sistemul m-a împiedicat să vânez și ucid pe cât de mulți inamici pe cât mi-ar fi plăcut".

După două detașări în Vietnam, misiuni în SUA și Cambodgia, Marcinko a fost promovat în rolul de comandant al fostei sale unități, Seal Team Two, între 1974 și 1976. În 1980 SUA a lansat o operațiune de a salva 53 de americani luați ostatici la ambasada țării din Iran. Poreclită „Eagle Claw" (Gheara Vulturului), operațiunea s-a dovedit un eșec. După acest eșec intens mediatizat Marcinko a fost ales să comande o nouă unitate specializată în misiuni de contraterorism din cadrul Marinei americane.

Deși la momentul respectiv existau doar două echipe Seal, Marcinko a ales să își numească noua unitate Seal Team Six în speranța că va deruta statele inamice cu privire la dimensiunea forțelor speciale ale SUA. El și-a instruit din greu noii recruți, pretinzând că unitatea sa avea alocați mai mulți bani pentru muniție decât întregul corp al Pușcașilor Marini. Marcinko s-a ales de asemenea cu o reputație de sfidare a regulilor și le-a adus membrilor unității sale o imagine de rebeli în cadrul comunității militare americane.

El a scris în „Rogue Warrior" că ieșirile împreună la băut - și uneori încăierările din baruri - erau importante pentru unitatea echipei sale. Însă această atitudine de „bad boy" nu a fost privită cu ochi buni de toată lumea din Marina americană, printre sceptici numărându-se și William McRaven (acum amiral), care se alăturase Seal Team Six ca ofițer junior și ulterior avea să conducă raidul soldat cu uciderea lui Osama Bin Laden. McRaven s-a plâns de dificultăți legate de păstrarea disciplinei oamenilor săi și a fost temporar înlăturat din Seal Team Six.

În pofida acestor îngrijorări, Marcinko a fost lăudat pentru munca sa și a condus unitatea timp de trei ani, o perioadă mai lungă decât norma de doi de la momentul respectiv. Ulterior el a fost însărcinat de Marină cu crearea unei noi unități speciale numite Red Cell (Celula Roșie) pentru a testa securitatea la baze militare și instalații secrete. Printre alte lucruri, noua sa echipă a reușit să planteze bombe în apropierea Air Force One, faimosul avion folosit de președintele Statelor Unite, și să se infiltreze în baze ale submarinelor nucleare.

Marcinko s-a retras din Marină în 1989 după care s-a confruntat cu probleme juridice pe care le-a atribuit succesului pe care l-a repurtat cu Red Cel. În 1990 el a fost condamnat pentru fraudarea guvernului federal din cauza unor contracte pentru grenade de mână. El a fost condamnat inițial la 21 de luni de închisoare dar a fost eliberat după doar 15. În 1992 el le-a declarat jurnaliștilor de la CBS că a fost „luat în vizor" deoarece reușitele Red Cell i-au făcut de rușine pe unii oficiali ai Marinei americane.

Amiralul James Lyons, care îl alesese pe Marcinko să pună bazele Red Cell, a negat acuzațiile, afirmând că „părerea generală era că Red Cell a fost un lucru bun" dar că Marcinko avea tendința de a se lăsa „purtat de val". „Rogue Warrior" s-a vândut în milioane de exemplare și Marcinko a scris de asemenea mai multe cărți de ficțiune militară, a condus o firmă de securitate privată, a fost gazda unei emisiuni la radio și consultant pentru mai multe filme și seriale TV. „Deși am avut unele neînțelegeri (...) mereu am respectat îndrăzneala, ingeniozitatea și motivația sa constantă pentru a avea succes. Sper că va fi ținut minte pentru numeroasele sale contribuții aduse comunității Seal", a declarat amiralul McRaven pentru New York Times.