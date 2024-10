Consilierul lui ÎPS Teodosie, reținut pentru furt și fals în acte. Preotul, prejudiciu de 3.000.000 de lei

Un preot din Constanța, care este și consilier economic al Arhiepiscopiei Tomisului a fost reținut vineri, 25 octombrie pentru delapidare și fals în acte. Ionuț Pop trebuia să facă tranzacții bancare pentru episcopie, însă în perioada 2020-2024, el a sustras bani din patrimoniul acesteia în scop propriu.

Consilierul lui ÎPS Teodosie, vicar eparhial în cadrul Episcopiei Sălajului a fost reținut vineri, 25 octombrie, pentru 24 de ore. Acuzațiile sunt de delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Parchetul a precizat că în total Ionuț Pop a cauzat un prejudiciu de aproximativ 3.000.000 de lei. Mai mult, bărbatul transfera bani către C.A.R. Omenia, cu titlul de returnări împrumuturi, iar mai apoi banii erau luați tot de el. Pentru a nu fi prins, preotul a falsificat mai multe înscrisuri.

„Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj aduce ta opiniei publice faptul că, în cauza ce face obiectul dosarului înregistrat sub nr. 104/203/P/2024, se efectuează acte de urmărire penală fată de suspectul P.I., vicar eparhial în cadrul Episcopiei Sălajului, sub aspectul comiterii infracțiunii de delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată (...) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (...)", se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj.