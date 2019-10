Cozmin Gușă îi dă replica lui Barna: "Am mediatizat anchete pe care le-a dat toată presa"

Consultantul politic i-a răspuns președintelui USR, Dan Barna, care l-a acuzat pe Gușă că a contribuit substanțial la compania mediatică declanșată împotriva șefului USR. "Am mediatizat anchete pe care le-au mediatizat toți, nu am făcut nimic în plus", a spus Gușă.

Consultantul politic spune că Dan Barna se simte încolțit și nu mai știe în cine să dea. "El are probleme cu toată presa. Sunt site-uri care l-au sprijnit până acum, dar acum îl acuză, sunt analiști politici care îl acuză, desi până acum îl simpatizau, iar el găsește să se ia de mine.

Nu mi-a plăcut de el ca om politic niciodată, dar asta nu înseamnă că m-au preocupat afacerile lui în mode special și nici nu cred că mă poate acuza că am pus presa pe el și nici nu mă vede dând vreun telefon lui Moise Guran sau Cristian Tudor Popescu să scrie special despre Barna.

Anchetele le-am mediatizat și noi, pe lângă alții, dar așa face un om vinovat, un îmbuibat al sistemului, căruia i s-au oferit contracte cu statul pe bandă rulantă, partid, funcții prin guvern.

Iar atunci când se defectează sistemul pus la cale de Statul Paralel, atunci găsești vinovații de serviciu. Mă consider vinovat de faptul că am scos la iveală afacerile lui, dar lui Barna i se poate trage de la aceast scandal, iar neintrând în turul doi la prezidențiale, USR este în pericol să se erodeze și să nu va mai conta la alegerile din 2020", a declarat Cozmin Gușă.