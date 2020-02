Cozmin Gușă, scenariu-bombă: Dacă moțiunea de cenzură trece, singurii câștigători sunt Iohannis și PNL

Scenariul bombă prin care liberalii și șeful statului își asigură victoria a fost explicat, pas cu pas, de Cozmin Gușă, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, marți seară.

„E bine sa discutam aceste lucruri, eu cred că și telespectatorii nostri si altii care se uită sunt extrem de nedumeriți, pentru că toata această desfașurare este extrem de anormală. Ce nevoie să fie de alegeri anticipate în condițiile în care Klaus Iohannis, Ludovic Orban și restul liberalilor s-au chinuit mult până când să-și facă o majoritate înainte de alegerile prezidențiale, să poată să guverneze timp de un an, după cum au spus. Să rezolve niște probleme care, în viziunea lor, erau foarte grave. Ei, dintr-odată n-a mai venit nici gravitatea, nici necesitatea de a guverna România bine, după cum ziceau ei, timp de un an până la alegeri, ci această urgență a alegerilor anticipate. Aici este un joc de tip politicianist. Apropo de acest scenariu-șoc.

Da! Scenariul-șoc este că dacă moțiunea trece, singurii câștigători vor fi de fapt Klaus Werner Iohannis și PNL. O să încerc să demonstrez asta într-o scurtă argumentație, pentru că într-adevăr așa este.

Această ședință de guvern disperată cu atatea ordonante inghesuite pe ultima sută de metri ne arată nouă că de fapt PNL este în acest plan, al trecerii moțiunii, nu face toate eforturile ca moțiunea să nu treacă, ci, dimpotrivă, își asigură ordonanțe de urgență pentru ca să poată aă aibă un parcurs liniștit în următoarea perioadă de guverne, atenție!, de guverne interimare, care n-ar mai avea posibilitatea să dea asemenea ordonanțe, și nu vreau să discut acum, o să discut mâine, poimâine.

Ordonanța asta cu Secția Specială, care mie mi se pare ceva groaznic și foarte, foarte periculos pentru democrație. Nici măcar nu vorbesc despre partide politice sau politicieni, ci pentru democrație.

De ce Klaus Iohannis și PNL ies câștigători dacă moțiunea trece

Am zis că demonstrez. Care sunt premisele?

Premisa nr. 1: Klaus Werner Iohannis klaus nu va pune niciodată un om al PSD la guvernare în acest an sau un om chiar independent politic, că am văzut și acest scenariu pus pe piață, pe care PSD-ul și eventual o coaliție de stânga sau o coaliție ad-hoc l-ar propune. Pentru că scopul declarat al președintelui, de la care n-a abdicat niciodată, și pe care a construit campania electorală de la europarlamentare a PNL-ului și apoi campania sa prezidențială a fost „Moarte PSD!", „Să distrugem PSD!". Adică ei n-au venit cu nicio propunere pro-activă de reprezentare mai bună a României în Europa sau de prezidențiabilitate mai bună pentru Iohannis, ci au zis doar „Moarte PSD!", „Moarte Dragnea!", „Moarte Dăncilă!", au avut argumente, au păcălit românii, românii i-au votat. S-au dus mai departe. Deci, este evident că Klaus Iohannis nu va accesa vreo prounere de la PSD sau din partea PSD pentru un viitor mandat de prim-ministru.

Argumentul nr. 2: S-a jucat de foarte mult timp treaba asta, vezi, Doamne, PSD-ul este principalul avantajat de alegerile într-un singur tur. Minciună! PSD-ul este al doilea avantajat de alegerile într-un singur tur. Primul avantajat e PNL-ul. Este partidul care guvernează și este partidul care stă astăzi foarte bine în sondaje.

Este evident că cel care stă mai bine în sondaje la nivel național, care are vectori naționali buni, importanți, care pot să reprezinte partidul în încrederea românilor, și astăzi acest partid e PNL-ul, întotdeauna câștigă primul tur al alegerilor locale. Deci, PNL-ul doar se preface că vrea alegeri în două tururi, care ar avantaja partidele mai mici de pe partea dreaptă: USR-PLUS sau PMP sau chiar ALDE. Dar, de fapt, PNL-ul nu-și dorește asta, PNL-ul își dorește alegeri dintr-un tur, pentru că scorul din sondaje îl avantajează.

Doi: prezența la guvernare îi avantajează pentru că pot sa dea daruri administrațiilor locale sau candidaților la primării care să defileze în plan local.

Și, desigur, partea a treia, cu dosarele. Cu dosarele din justitie. Și aici vreau să spun ceva important și să subliniez. În România funcționează regula primarul-președinte, adică primarii în funcție sunt avantajați de alegerile dintr-un singur tur dar cu o singur condiție: să facă parte din partidul președintelui, care, pe vremuri, era PDL-ul lui Băsescu, apoi PNL-ul lui Băsescu și astăzi PNL-ul lui Iohannis, pentru că acestor primari nu li se vor face dosare. Restul primarilor nu sunt avantajați. Și, dacă vreți, uitați-vă pe statistică. Pentru fapte similare, primari din PSD au pățit-o, și câți din PNL n-au pățit-o în timpul mandatelor lu iTraian Băsescu și ale lui Klaus Iohannis. Deci, aici eu văd în mod clar că va urma o dosariadă concentrată pe primari în funcție ai PSD-ului și ocolindu-i pe cei ai PNL-ului, incepand cu luna martie.

Ah, trebuie să fiu corect. Pentru că am spus că și PSD-ul va fi avantajat. Da, dar în rândul doi. Și în felul ăsta se ajunge la un soi de joc in doi, între Stânga și Dreapta, alianța de dreapta contra alianța de stânga. Dar, chiar dacă ăsta este un proiect la care eu țin mult, să segmentăm România în două grupuri politice Stânga-Dreapta, nu pot să nu remarc acest joc subteran. Spectaculozitatea lui, așa cum am spus, constă că prin mâna PSD-ului, prin intermediul PSD-ului, se aduc aduc avantaje pe termen mediu si lung, cum zicea și Adrian Năstase într-o postare astăzi, în primul rând lui Klaus Iohannis și PNL-ului.

Al treilea argument: Dacă moțiunea trece, anticipatele sunt mult, mult mai aproape, așa cum PNL n-ar putea să facă singur această apropiere de anticipate. Iar aici, bineînțeles, că anticipatele funcționează în avantajul PNL-ului din nou, pentru că a lăsa PNL să guverneze în acest moment până în noiembrie, din lipsa de solutii pe care evident o au, este evident că se vor topi din punct de vedere electoral și, încă o dată: Miza reală a alegerilor din 2020 nu sunt alegerile locale, ci sunt alegerile parlamentare. Prin majoritatea parlamentară se dau jos sau se pun guverne care, la rândul lor, pot să avantajeze sau nu administrația locală, asta s-a văzut. Deci, aici Klaus iOhannis și cei din spatele lor mizează tot pe parlamentare, si cu cat aceste parlamentare sunt mai apropiate în timp adică sunt anticipate, cu atât castiga.

Asta este scurta demonstrație prin care de fapt spun că PSD-ul, din nefericire sunt membru PSD, membru simplu, dar sunt membru, își face un deserviciu prin această moțiune daca motiunea trece. Dacă moțiunea nu trece, nu-i nicio problemă, s-a făcut o încercare democratică în conditiile in care exista o alta majoritate instalata, e un joc democratic și se merge mai departe într-o logică.

Adrian Năstase are dreptate, dar asa cum o face el de obicei, sibilinic, de fapt este într-o operatiune de „bate șaua să priceapă iapa". El a dorit să atragă atenția, după cum înțeleg eu, și cred că înțeleg cel mai bine, sau printre cei, cel mai bine dintre cei care pot să înțeleagă ce zice Adrian Năstase. El a dorit să atragă atenția asupra acestui eveniment negativ pentru PSD de mâine, dacă moțiunea trece. Și a mutat discutia, sigur, in timp, asa, peste patru ani. Dar de fapt a vrut să sugereze același lucru pe care eu chiar l-am spus: că trecerea moțiunii este un mare dezavantaj pentru PNL.

Legat de președintele PSD Arad sau de alții, că au avut și alții condiții în acest sens, aici revenim la premize. Dacă tot știm că alegerile in două tururi vor fi tranșate la Curtea Constituțională. De ce e nevoie ca moțiunea de mâine să treacă?! Pentru că , în mod evident, alegerile în două tururi, așa cum arată treburile astăzi și istoria recentă a Curții Constituționale, vedem că Curtea Constituțională nu va da verdict pozitiv pentru alegerile în două tururi, și va veni cu alegeri într-un tur, pe care moțiunea de mâine, cică, ar trebui să le rezolve. Și atunci, bineînțeles, că se vede din nou inutililtatea moțiunii de mâine, treaba fiind tranșată la Curtea Constituțională. Și repet încă o dată: principalul avantajat al alegerilro într-un singur tur este PNL-ul, nu PSD-ul.

Dacă citesc bine (pe ecran) că Pomta s-a răzgândit din nou si votează motiunea, eh, atunci ne dăm seama că, totuși, oamenii din statul paralel sunt harnici și pun umărul ca moțiunea de mâine să treacă, în așa fel încât în prima fază să pară că PSD-ul a câștigat ceva, dar, de fapt, adevăratul câștigător să fie aici Klaus Werner Iohannis și PNL-ul", a încheiat Cozmin Gușă.