Crama Teodor. Tradiții viticole transmise din tată în fiu cu o pasiune rar întalnită

Dealurile Sătmarului din nord-vestul României, la intersecția dintre regiunile Crișana și Maramureș au devenit cunoscute datorită comunei Beltiug, o zonă cu o istorie bogată și oameni harnici.

Vinul cu indicație geografică (IG) Dealurile Sătmarului a fost readus în atenția publicului după o perioadă de anonimat printr-o istorie unică. Se spune că în timpul regelui Ladislau I al Ungariei, în 1085, după o luptă cu pecenegii (turcii), regele a ajuns pe dealurile Sătmarului și a cerut un pahar de apă. Localnicii l-au servit pe rege cu un dovleac umplut cu vin iar regele, în spirit de glumă, a întrebat ce dovleac este.

În limba maghiară "bél" însemnă "conținut" și "tek" "dovleac", de unde derivă numele localității Beltiug. În secolul al XVIII-lea această regiune s-a numit "Reședința lui Bachus" iar colonizarea șvabilor au adus în zonă noi soiuri de struguri. În prezent, în localitățile Beltiug, Rătești și Ardud se găsesc sute de pivnițe de 2-3 niveluri, săpate în dealuri.

În zona viticolă Dealurile Crișanei și Maramureșului - Dealurile Sătmarului se găsește Crama Teodor în satul Rătești, comuna Beltiug din județul Satu - Mare. Crama are o suprafață de 12 ha și produce anual 40 000 de litri de vin. Soiurile cultivate sunt: Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Riesling de Rhin, Tămâioasă Românească, Traminer Roz, Cadarcă, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot și Fetească Neagră.

Crama Teodor se mândrește cu două colecții de vin excepționale: Crama Teodor și Adeodatus. A câștigat în 2018 Medalia de Argint cu Pinot Grigio și Sauvignon Blanc - 2017 la Pistonul de Aur de la Brăila, Medalia de Bronz la concursul "Povești cu vinuri românești" în 2018 la Oradea cu Sauvignon Blanc - 2017.

"Pe când pe aceste plaiuri cu veacuri în urmă svabii şi-au pus în practică îndeletnicirea în a cultiva viţa de vie, nimeni nu avea să ştie că asta va avea sa fie locul unde visul nostru avea să prindă rădăcini. Pe dealurile din Sătmar, în localitatea Răteşti, acolo unde Soarele, Apa si Pământul şi-au clădit lăcaş sfânt, ne-am decis să punem bazele pentru ceea ce avea să devină Crama Teodor. Aici pe pământul ce ni l-a pus natura deoparte, cele 12 hectare de vie se întind nemărginit catre orizont, trăindu-şi viaţa pe pământ prielnic şi roditor. Alături viei îi stă de straja lăcaşul unde se infăptuieşte magia - crama visurilor noastre, un veritabil templu al vinului si al bunului gust.", este descrierea de pe siteul cunoscutei si premiatei crame din Beltiug.

"Dulce mi-eşti tu tinereţe, cu pasiunea ta cu tot! - aşa îmi sună în minte visul anilor cei mai frumoşi, lucru ce mi l-am spus ani de-a rândul, amintindu-mi cu jind de dragostea tatălui meu pentru un vin rupt din rai. Nu e dorinţă mai arzătoare în inima unui iubitor de vinuri decât aceea de a avea propria lui cramă, unde să-şi practice alchimia, transformând strugurii în dragoste pură. De când îmi pot eu aduce aminte, aşa mic şi timid cum eram, încă îl aud pe tata povestind cu ardoare de tinereţile sale, petrecand cativa anisori printre viile Banatului - cum rupea cate-un chiorchine şi-l intorcea pe toate părţile, inspirându-i mireasma.

Ţiu minte cum descria acel miros inconfundabil al mustului - şi acum parcă-mi plouă-n gură când mă gândesc. La final de toate, nu pot uita gustul primului pahar de vin ce mi l-a dat tata să-l gust pe când nu era nici măcăr de-o schioapă - aceea a fost clipa când am stiut care mi-e visul in astă viaţă. Trecut-au anii şi mestesugul s-a deprins şi de mine, iar la randul meu le-am insuflat fiilor mei pasiunea mea pentru vie si vinuri, alături de dragostea nestăvilită pentru frumos şi bun gust, mai întai de toate. În astă zi, după timp trecut si răbdare multă, cu sudoarea fruntii am clădit visul tinereţii mele în realitate!", este crezul de capatai al proprietarului Cramei, Teodor Giurgiu.