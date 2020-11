Un incendiu violent a izbucnit sambata seara, 14 noiembrie, la Spitalul Judetean de Urgenta din Piatra-Neamt. Zece pacienti intubati, care erau diagnosticati cu COVID-19, au murit. Medicul de garda, care a salvat mai multi pacienti din sectie, este grav ranit, dupa ce a suferit arsuri pe 40% din corp.

UPDATE 18.04 Ce gasesc in sectiile ATI din Romania firmele care instaleaza aparatura medicala: "Sunt sisteme de alimentare cu energie electrica care nu respecta absolut nicio norma".

UPDATE 17.54 Procurorii au stabilit locul din care s-a declansat incendiul la Piatra Neamt: "Vor fi ridicate dispozitive si echipamente medicale pentru expertizare".

UPDATE 17.50 Sotia medicului grav ranit la Piatra Neamt: Era ingrozit. Imi spunea incontinuu "Eu sunt bine, ceilalti ardeau, ardeau".

UPDATE 17.15 Cum a luat foc salonul ATI de la Piatra Neamt: "Costumul asistentei care se afla in proximitate s-a aprins si apoi s-a propagat".

UPDATE 15.50 Papa Francisc a transmis ca se roaga pentru victimele tragediei de la Piatra Neamt.

UPDATE 15.47 Prefectul din Neamt, intrebat cine ar trebui sa ii aiba pe constiinta pe cei zece pacienti morti: "In mod clar, cine a asigurat tehnic tot ce inseamna zona de oxigen si electrica".

UPDATE 15.45 VIDEO Protest la Piatra Neamt. Zeci de oameni au marsaluit spre Spitalul Judetean de Urgenta si striga "Jos, criminalii!".

UPDATE 15.18 Unul dintre pacientii morti la Piatra Neamt avea o fiica medic. "Putem oare sa ne imaginam ce durere simti cand stii ca parintele tau a ars de viu?".

UPDATE 14.45 Povestea uneia dintre pacientele moarte in tragedia de la Spitalul Judetean Neamt. "Avea in grija 20 de copiii abandonati".

UPDATE 14.26 Cele 7 intrebari fara raspuns dupa tragedia de la Piatra Neamt. Medicul Dan Grigorescu: "A fost decisa suplimentarea de consumatori electrici prin dispozitie "dupa ureche"?"

UPDATE 13.32 Sefii Spitalului Judetean Piatra Neamt: "Aparatura din sectia ATI in care s-a declansat incendiul era noua, cu o durata de folosire de aproximativ un an".

UPDATE 13.06 Ancheta incendiului de la Neamt a fost preluata de procurorul care a instrumentat dosarul incendiului de la Colectiv.

UPDATE 13.04 Vodafone a anuntat ca doneaza 50.000 de euro pentru refacerea sectiei de Terapie Intensiva de la Spitalul Judetean Piatra Neamt.

UPDATE 12.37 Mircea Covataru, legenda a sportului la Ceahlaul Piatra Neamt, a murit in incendiul de la Terapie Intensiva.

UPDATE 12.20 Oana Gheorghiu, de la Daruieste Viata: "Multe investitii in spitale sunt facute in functie de oportunitatile de afaceri ale decidentilor".

UPDATE 12.07 Medicul grav ranit la Piatra Neamt, elogiat de fostii pacienti: "Nu a cerut nimic, nu a primit nicio atentie! Doar un "Multumesc!"".

UPDATE 12.03 Un container pentru morti a fost adus la Piatra Neamt. Morga spitalului de urgenta era deja plina inainte de incendiu.

UPDATE 11.37 Trei dintre pacientii transferati de la Neamt la Letcani sunt in stare foarte grava.

UPDATE 11.03 Procurorul general al Romaniei: "Vorbim despre ucidere din culpa, despre un accident produs intr-o activitate medicala".

UPDATE 10.48 Ce lucrari s-au facut in sectia ATI de la Piatra Neamt: "A fost un fel de hei-rup. Spitalul a gresit ca a facut modificarile fara aprobare".

UPDATE 10.20 Postarea Alexandrei Furnea, supravietuitoare de la Colectiv, dupa incendiul de la Piatra Neamt.

UPDATE 10.00 Principalele informatii in cazul incendiului de la Spitalul Judetean Piatra Neamt.

UPDATE 8.46 Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, despre pacientii transferati din Piatra-Neamt: "Avem tot ce ne trebuie sa ii ingrijim. Am adus personalul de acasa".

UPDATE 8.40 Oamenii care au decedat in incendiul de la SJU Neamt: 7 barbati si 3 femei cu varste cuprinse intre 67 si 86 de ani

UPDATE 8.32 Premierul si sefii MAI sugereaza ca incendiul de la Neamt a fost cauzat de recentele lucrari de extindere a sectiei ATI a spitalului.

UPDATE 0.26 Dominic Fritz a cerut spitalelor din subordinea Primariei Timisoara verificari ale instalatiilor de oxigen si electrice.

UPDATE 23.53 Mesajul Patriarhului Daniel dupa tragedia de la Piatra Neamt.

UPDATE 23.50 Ionel Arsene (PSD), presedintele CJ Neamt, arunca vina spre guvern pentru supraaglomerarea de la spitalul din Piatra Neamt.

UPDATE 23.48 Presa internationala, relatari ample despre tragedia provocata de incendiul de la Spitalul Judetean Neamt.

UPDATE 23.46 Medicul ranit la Piatra Neamt va fi transferat in Belgia.

UPDATE 23.36 Spitalul Judetean Piatra Neamt a avut opt directori in zece luni.

UPDATE 23.25 Medicul din Piatra Neamt, care a suferit arsuri pe 40% din suprafata corpului in incendiul de la Spitalul Judetean, va fi transportat sambata la un spital din Belgia pentru tratament. Ministerul Sanatatii a primit acceptul din Belgia pentru mutarea pacientului.

UPDATE 23.19 Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta ca o aeronava de transport C-27J Spartan va decola, in noaptea de sambata spre duminica, spre Iasi pentru o misiune de evacuare medicala, ca urmare a incendiului izbucnit la Sectia ATI a Spitalului Judetean din Piatra Neamt.

UPDATE 23.10 Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj pe pagina de Facebook: "Tragedia care a avut loc la Spitalul Judetean Piatra Neamt a indoliat intreaga tara. Sunt profund indurerat de decesul pacientilor de la Sectia de Terapie Intensiva si transmit condoleante si multa putere familiilor in aceste momente grele. Urez insanatosire grabnica victimelor aflate in stare foarte grava! Sunt alaturi de toti cei care sunt afectati de acest accident ingrozitor".

UPDATE 23.06 Ce este injectomatul, dispozitivul medical care ar fi cauzat incendiul de la spitalul din Piatra Neamt

UPDATE 23.05 Nelu Tataru: Spitalul din Piatra Neamt va fi trecut in coordonarea Ministerului Sanatatii

UPDATE 22.59 Imagini teribile din saloanele arse la Piatra Neamt.

UPDATE 22.57 Premierul Ludovic Orban, alaturi de alti oficiali, se intrunesc sambata seara, 14 noiembrie, in cadrul unei celule de criza care a fost convocata la Ministerul Afacerilor Interne dupa incendiul de la Sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt.

UPDATE 22.43 Medicul-erou care a salvat mai multi pacienti se numeste Ioan Catalin Denciu. Are 48 de ani si ar fi fost coleg de facultate cu ministrul Nelu Tataru.

UPDATE 22.39 Comunicat Spitalul judetean: "In urma celor mai recente informatii, va comunicam ca zece pacienti internati in sectia ATI afectata de incendiu au decedat. Alti doi pacienti intubati la ATI, in timpul incendiului, si care se aflau, ulterior, in UPU pentru transferul la Iasi au decedat. Medicul de pe sectie care a intervenit pentru salvarea vietii pacientilor are arsuri pe 40% din suprafata corpului si primeste ingrijri, starea acestuia fiind stabila la acest moment, insa va fi transferat in sectiile speciale din tara. Alte trei cadre medicale - un medic si doua asistente - care au suferit rani in urma interventiei de a salva pacientii din sectia ATI primesc ingrijiri".

UPDATE 22.17 Mai multe nereguli privind siguranta personalului si a pacientilor internati la Spitalul Judetean Neamt au fost prezentate, sambata seara, 14 noiembrie, de catre Marius Filip, directorul Unitatii de Standarde din cadrul Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate.

UPDATE 22.05 Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a ajuns la Piatra Neamt. In aceasta noapte se va deplasa si la Iasi. Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat, a declarat ca va fi deschis inca un salon de Terapie Intensiva de la spitalul mobil de la Letcani pentru a primi pacientii afectati de incendiul de la spitalul din Piatra Neamt.

UPDATE 21.50 Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamt, a declarat sambata seara, 14 noiembrie, referitor la tragedia care s-a produs la Spitalul Judetean Neamt, ca "e un Colectiv".

UPDATE 21.31 In mediul online au aparut primele imagini cu salonul mistuit de incendiu la spitalul din Piatra Neamt.

UPDATE 21.15 La Ministerul de Interne a fost constituita o celula de criza. Sunt prezenti Raed Arafat si premierul Ludovic Orban.

UPDATE 21.10 "A avut loc o evolutie foarte rapida a incendiului. Nu am stabilit inca o cauza a incendiului. Nu este exclus ca el sa fi pornit de la supraincalzirea instalatiei electrice. Parchetul General va prelua ancheta cu privire la ce s-a intamplat", a declarat un reprezentant al ISU Neamt. Un procuror de la Sectia de urmarire penala si criminalistica a Parchetului General alaturi de doi politisti de la IGPR vor pleca sambata seara spre Piatra Neamt.

UPDATE 20.45 Ultimele informatii oficiale arata ca zece persoane au decedat in incendiul produs in Spitalul Judetean de Urgenta din Piatra Neamt. Sapte sunt in stare critica, printre care si medicul de garda. Resurse medicale implicate: ISU NT: 1 Autospeciala pentru transport victime multiple si 2 ambulante SMURD cu medic; ISU IS: 1 Autospeciala pentru transport victime multiple si 2 ambulante SMURD cu medic; ISU BC - 1 Autospeciala pentru transport victime multiple; ISU SV - 1 Autospeciala pentru transport victime multiple; SAJ Neamt - 9 Ambulante tip B. Pentru transportul pacientilor, mijloacele de la ISU BC si ISU SV vor fi incadrate cu personal medical de la Spitalul Judetean Iasi.

UPDATE 20.40 Managerul spitalului din Piatra Neamt, Lucian Ovidiu Micu, a spus la Digi24 ca medicul de garda si o asistenta i-au salvat pe ceilalti opt pacienti intubati in al doilea salon. Managerul a completat ca medicul a intrat si in salonul unde izbucnise incendiul, a reusit sa scoata un pacient dar a suferit rani grave. Pacientul scos de medic a decedat.

UPDATE 20.25 Ministrul Nelu Tataru a spus la Digi24 ca sunt, in total, opt decese. Este vorba despre toti pacientii care se aflau in salonul in care a izbucnit incendiul. Unul dintre pacienti a mai trait o perioada, dar, in final, a decedat.

UPDATE 20.20 Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, se va deplasa in aceasta seara la Piatra Neamt pentru evaluarea situatiei. Un pacient cu arsuri (medicul) va fi transferat la Spitalul Judetan din Iasi. Alti pacienti cu COVID-19 vor fi transferati la Letcani. Prefectul judetului Neamt a spus ca pacientii decedati erau bolnavi cu coronavirus. Acesta a completat ca incendiul ar fi pornit de la un injector.

UPDATE 20.10 Opt pacienti internati intr-un salon alaturat, care au fost salvati, vor fi transportati la Spitalul Judetean Iasi. O ambulanta SMURD cu medic si o autospeciala pentru transport victime multiple de la ISU Iasi au inceput deplasarea catre Piatra Neamt, pentru transportul victimelor catre Spitalul Judetean Iasi.

UPDATE 20.00 Incendiul a afectat cele doua saloane ale sectiei ATI unde se aflau 16 pacienti. "La acest moment sapte dintre pacienti sunt decedati, iar al optulea se afla in stare critica. In acelasi timp, un medic care se afla in sectie se afla in stare grava,

suferind rani extinse. Ceilalti pacienti nu mai pot fi ingrijiti in sectia de ATI si urmeaza sa se faca toate demersurile pentru a fi transferati catre alte spitale", a transmis ISU Neamt.

UPDATE 19.55 Medicul care era de garda in sectia ATI este in stare foarte grava, dupa ce a suferit arsuri de gradul II si III pe 80% din suprafata corpului. Un alt pacient este in stare grava, in afara celor 7 decedati.

Stirea initiala:

Din primele informatii, incendiul s-a manifestat foarte puternic la sectia de Terapie Intensiva, unde se afla internate mai multe persoane. Apelul la 112 a fost facut in jurul orei 19.00.

La fata locului actioneaza cinci echipaje de pompieri, care au folosit scari pentru a ajunge in zona afectata de incendiu. Incendiul a fost lichidat in jurul orei 19.30, potrivit pompierilor.

"Avand in vedere numarul de persoane existent internat in sectie, pentru gestionarea eficienta a evenimentului a fost activat Planul Rosu de Interventie. Pompierii actioneaza cu 5 autospeciale de stingere si 1 autoscara. Pentru identificarea eventualelor victime s-au constituit echipe de cautare-salvare", a transmis ISU Neamt.

"Incendiul a fost lichidat in cel mai scurt timp. Sapte persoane au decedat in urma acestui incendiu, care erau internate in sectia ATI. Nu mai sunt persoane incarcerate. Se lucreaza pentru evacuarea tuturor persoanelor. Apelul a fost primit in jurul orei 19.00. Nu va pot spune cu exactitate cate autospeciale intervin. S-a solicitat sprijinul celorlalte detasamente pentru a fi asigurata interventia. Nu stiu sa va dau detalii despre numarul persoanelor care au fost internate sau cate au fost evacuate. Probabil necesita ingrijiri medicale persoanele afectate de fum. Se fac cercetari pentru a stabili cauza incendiului", a declarat Irina Popa, purtatoarea de cuvant al ISU Neamt, sambata seara.