Cum arata noul coronavirus la microscop. Specialistii folosesc imaginile pentru a afla cum poate fi oprita raspandirea sa

O echipa de oameni de stiinta din China a dezvaluit primele imagini ale virusului COVID-19 intr-o etapa importanta pe drumul catre gasirea unui vaccin.

Dr. Sai Li, biolog la Universitatea Tsinghua din Beijing, a lucrat cu virosologi care creeaza virusul intr-un laborator de biosecuritate din orasul Hangzhou. Au tratat virusul cu o substanta chimica pentru a-l face inofensiv, apoi au trimis o proba catre doctor, transmite Daily Mail. El si echipa sa au redus virusul la o singura picatura, pe care Li a inghetat-o, apoi a privit-o printr-un microscop electronic.

"Am vazut un ecran plin de virusi. M-am gandit ca am fost primul om din lume care a vazut virusul cu o rezolutie atat de buna", a povestit expertul. Studiul lui Li a permis oamenilor de stiinta sa descopere cum proteinele virusului intra in celule. Unii cercetatori folosesc supercomputerele pentru a crea virtual virusuri pe care spera sa le foloseasca pentru a intelege cum s-au raspandit acestea in lumea reala cu o asemenea usurinta. In prezent, specialistii folosesc imaginile pentru a incerca sa afle cum pot opri raspandirea noului virus.