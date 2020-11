Curtea Constitutionala: Modificarile aduse legii salarizarii sunt neconstitutionale

Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri, 25 noiembrie, sesizarea liberalilor referitoare la modificarea si completarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, au precizat, pentru Agerpres, surse din CCR.

PNL arata in sesizarea trimisa Curtii Constitutionale ca legea incalca principiul bicameralismului, in contextul unei forme semnificativ diferite a legii adoptate de Camera Deputatilor in raport cu cea adoptata de Senat, a unor deosebiri majore de continut juridic intre cele doua forme, cat si reglementarea unor elemente importante care se abat de la obiectivul urmarit de initiatori.

Liberalii invoca si incalcarea principiului responsabilitatii fiscal-bugetare. "Prin stabilirea unor sporuri care in prezent nu sunt reglementate prin legea salarizarii unitare, Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Parlamentul procedeaza la modificarea implicita a Legii 5/2020, Legea bugetului de stat pentru anul 2020, deoarece sunt evidente implicatiile bugetare ale adaosurilor salariale reglementate prin dispozitiile de completare adoptate de Camera decizionala, Camera Deputatilor. In contra dispozitiilor constitutionale si jurisprudentei Curtii, legiuitorul a ales sa adopte legea fara consultarea Guvernului cu privire la impactul reglementarii asupra Legii 5/2020 privind bugetul de stat pentru anul 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, nesolicitand fisa financiara obligatorie", se mentioneaza in sesizare.

PNL solicita CCR sa constate ca legea este neconstitutionala in ansamblul sau. Guvernul a modificat din nou Legea salarizarii, pentru bugetarii care au inceput sa castige mai putin, dupa ce le-au crescut salariile.