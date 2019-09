Cuscrul l-a dat de gol pe Dinca: Alexandra si Luiza traiesc, le-a adus la mine in curte!

Detalii socante ies la iveala. Reporterii au reusit sa filmeze cu camera ascunsa un dialog purtat cu o jurnalista sub acoperire chiar cu cuscrul lui Dinca! Cuscrul lui Dinca a stat de vorba cu jurnalista si a facut dezvaluiri uluitoare

„Esti facute bine, hai sa-ti dau un inel. De unde esti tu, ca nu esti de aici. Eu sunt cu ala implicat, cu Dinca. Baiatul lui cel mare o tinea pe fata mea. Am trei fete in Italia. Trei controale am avut (...) Au zis ca sunt fetele moarte si le-a adus ginerele meu la mine in curte. Fetele le-a luat ginerele meu, le-a expediat imediat...il aresteaza si pe el.

CRIMINALUL DE LA CARACAL. M-oi pune, nu m-oi pune, dar il aresteaza si pe el. A luat fetele si le-a dus in Italia la produs (...) Dinca mi-a rupt coastele, a amenintat cu cutitul pe fata mea (...) Faci 200-300 de euro. Luam masina, dar fara mine nu plecati in masina. Ne duce ginerele meu, ne duce ginerele meu, are 18 ani de cand circula prin Italia. Ne cazeaza si iesi la produs. Are el italieni, smecheri mari"